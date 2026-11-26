На этой неделе в кинотеатрах – громкая украинская премьера "Безумное Рождество" и анимационная новинка Disney "Чарокрай: Королевство магии" с особым украинским акцентом. Главную героиню в украинском дубляже озвучила Христина Соловий, а над созданием волшебного мира работала Тори Польская – художница Walt Disney Animation Studios, родившаяся и выросшая в Киеве. Также зрителей ждет возвращение героев культовых комедийных франшиз: Брэд Питт снова сыграет Клиффа Бута в продолжении фильма Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", а Бен Стиллер вернется к роли Грега Факера в третьей части комедии "Знакомство с Факерами". Среди других новинок – немецкий политический триллер "Под защитой государства".

Видео дня

"Безумное Рождество"

"Безумное Рождество" – продолжение популярной украинской комедийной франшизы, собравшей в прокате более 125 миллионов гривен. На этот раз семья Середюков возвращается на большие экраны с рождественской суматохой. В новой комедии "Безумное Рождество" Василий Середюк в исполнении Назара Заднепровского так хочет собрать близких за праздничным столом, что идет на отчаянный шаг: сообщает родным, будто смертельно болен и это может быть его последнее Рождество. Две дочери (Катерина Кузнецова и Полина Василина) и сын (Вячеслав Хостикоев) бросают все дела и спешат домой. Но, узнав правду, праздничное воссоединение превращается в настоящее приключение.

Зрителей ждет встреча с хорошо знакомыми героями и новыми персонажами, в частности французскими сватами супругов Середюков (жену Василия играет Леся Самаева). В фильме также появятся Позитив, Lida Lee, Олег Скрипка, комик-дуэт Бампер и Сус и Гарик Корогодский. Для Lida Lee это первое появление во вселенной "Безумной свадьбы", а вот Позитив уже появлялся во всех трех частях "Безумной свадьбы" и сериале "Безумные соседи" – сначала в роли хориста, а затем в роли отца Кондратия.

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За время, прошедшее с предыдущих историй, семья Середюков заметно разрослась: теперь Василь будет встречать Рождество не только с детьми и сватами, но и с внуками. В частности, к нему приезжают герои Полины Василины и французского актера Джими Воха-Воха вместе с подросшим сыном. В интервью OBOZ.UA Полина вспоминала, что в начале их совместной работы с французским актером Джими Воха-Воха было непросто: ей приходилось говорить в кадре по-французски, а партнеру – по-украински. Несмотря на языковой барьер и разницу менталитетов, актеры в итоге нашли общий язык.

Главные истории дня

Сам Джимми Воха-Воха рассказал в интервью OBOZ.UA, что его герой Франсуа со времени первой "Безумной свадьбы" заметно изменился. Если раньше он был настоящим сорвиголовой и даже прыгал с парашютом, то теперь стал взрослее и спокойнее. Актер также поделился забавной подробностью со съемок. В одной из сцен зрители увидят огромный стол с множеством разнообразных блюд. По словам Джимми, еда была настолько аппетитной, что актерам хотелось есть прямо во время съемок. Поэтому некоторые дубли приходилось повторять, чтобы они могли еще полакомиться. "Но это секрет!" – смеется актер.

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В интервью OBOZ.UA Назар Заднепровский признавался, что после кассового успеха предыдущих частей не сомневался: история Середюков получит продолжение. Правда, актер шутил, что сюжет следующего фильма может быть совсем другим – например, его герой Василий Середюк разведется. А еще Заднепровский намекнул, что "Безумное Рождество" – не последняя встреча зрителей с этой семьей: по его словам, создатели уже планируют еще один полнометражный фильм. Что именно ждет Середюков дальше, актер пока не раскрывает.

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"Волшебный край: Королевство магии"

В новом анимационном фильме Disney "Чарокрай: Королевство магии" зрителей ждет путешествие в необычный мир ведьм, семейных тайн и волшебства. В центре истории – 16-летняя Билли Доу, которая неожиданно обнаруживает в себе магические способности. Оказывается, ее мама Алиса годами скрывала правду о дочери и даже использовала специальный браслет, чтобы сдерживать ее силу.

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Вместе они пытаются разобраться в тайнах семьи, а на их пути встает королева Селеста – бабушка Билли, властная правительница, которая не собирается терять контроль над магическим миром. В оригинале ее озвучивает обладательница премии "Оскар" Джоди Фостер. А еще среди персонажей есть трехглазый кот, питающий особую любовь к мартини, – его голос подарил Уолтон Гоггинс.

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У фильма есть особый украинский акцент. В украинском дубляже главную героиню Билли озвучивает Кристина Соловий. Для певицы это первый опыт работы над анимационным дубляжом, причем сразу с главной ролью. Интересно, что ранее она уже пробовалась на роль Мавки в анимационном фильме "Мавка. Лесная песня", но в этот раз ей досталась совсем другая сказочная героиня. "Оказывается, я скорее молодая ведьма, чем мавка", – пошутила в соцсетях Кристина. Певица также призналась, что узнала себя в характере Билли: обе бунтарки, в юности у них были непростые отношения с родителями, они любят животных и не боятся отстаивать справедливость.

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А над созданием самого магического мира работала украинка Тори Польская – художница Walt Disney Animation Studios, занявшая должность арт-директора по разработке окружения. Она родом из Киева, начинала карьеру в украинской анимации, а позднее работала с международными студиями, в частности DreamWorks. Интервью с художницей Тори Польской читайте на OBOZ.UA совсем скоро.

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"Новые злополучные приключения Клиффа Бута"

Брэд Питт возвращается к одной из своих самых ярких ролей – Клиффа Бута, бесстрашного каскадера из оскароносного фильма Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". Однако на этот раз его герой оказывается в совершенно другой истории: вместо съемочных площадок – криминальные разборки, вместо работы дублером – сомнительные поручения голливудских знаменитостей, а у режиссерского руля – Дэвид Финчер.

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Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе 1977 года, через восемь лет после знакомства зрителей с Клиффом Бутом. Бывший каскадер теперь работает так называемым голливудским решалой – помогает звездам кино выходить из опасных ситуаций. В его новом деле фигурируют телевизионный актер Чарли Питерс, его агент Карен Кросби и компания персонажей из криминального мира Лос-Анджелеса. Убийства, вымогательство, кражи и опасные знакомства постепенно превращают очередное задание Бута в гораздо более масштабное приключение.

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Сценарий вновь написал Квентин Тарантино, однако на этот раз он доверил постановку Дэвиду Финчеру. Идею такого творческого союза предложил сам Брэд Питт, который ранее уже работал с режиссером над фильмами "Семь" и "Бойцовский клуб". Интересно, что Тарантино и Финчер настолько увлеклись совместной работой, что во время подготовки к фильму встречались почти ежедневно.

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Тарантино даже имел собственный офис на студии, откуда мог обсуждать с режиссером сценарий и будущие сцены. Первоначальная версия сценария насчитывала около 230 страниц – материала хватило бы на два фильма. Финчер даже рассматривал возможность превратить историю в сериал, но в итоге сократил текст примерно на 60 страниц. Режиссер сохранил характерные для Тарантино диалоги, черный юмор и криминальную интригу, одновременно добавив фирменную режиссерскую точность.

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"Знакомство с Факерами-3"

Грег Факер (Бен Стиллер) снова попадает в неприятности, но на этот раз причина совсем другая: он сам становится тем суровым тестем, которого когда-то так боялся. В новой части комедийной франшизы "Знакомство с Факерами" его взрослый сын Генри (Скайлер Джизондо) приводит домой невесту Оливию (Ариана Гранде) – бывшего переговорщика ФБР по освобождению заложников. Девушка оказывается умной, уверенной в себе и совсем не похожей на ту, которую Грег хотел бы видеть рядом с сыном.

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Больше всего его раздражает то, что его тесть Джек Бернс (Роберт Де Ниро), который когда-то устраивал ему настоящие испытания на прочность, от Оливии просто в восторге. Теперь Грегу предстоит пережить знакомые семейные испытания уже по другую сторону баррикад. Тем более что впереди – празднование 80-летия Джека, на котором соберется вся семья.

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Интересно, что Бен Стиллер и Скайлер Джизондо уже работали вместе: они познакомились на съемках фильма "Ночь в музее: Секрет гробницы", когда Скайлеру было всего 17 лет. Актер признался, что за это время даже перенял некоторые манеры Стиллера. Так что теперь им было гораздо легче сыграть отца и сына.

"Под защитой государства"

В немецком политическом триллере главная героиня Сейо Ким переживает расистское нападение, но быстро понимает: правоохранители не спешат искать виновных и не хотят признавать, что за преступлением могут стоять праворадикальные группировки.

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Разочарованная их бездействием, она берется за расследование самостоятельно – и постепенно выясняет, что опасность может таиться даже внутри государственных учреждений. Главную роль сыграла Чен Эмили Ян. Ее героиня проходит разительную трансформацию: от сдержанной прокурора, доверяющей юридическим процедурам, до женщины, готовой самостоятельно бороться за справедливость. История выдуманная, однако ее основу составили реальные преступления на почве ненависти в Германии, в частности деятельность неонацистской группировки NSU, теракты в Ханау и Галле.

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Режиссер Фараз Шариат исследовал эти дела и общался с людьми, столкнувшимися с праворадикальным насилием и несовершенством правоохранительной системы. Мировая премьера фильма состоялась на Берлинале-2026, где он получил сразу три награды, в частности приз зрительских симпатий секции Panorama. "Под защитой государства" – это не только триллер о поиске преступников, но и острая история о расизме, институциональном безразличии и непростом вопросе: может ли человек добиться справедливости, если система, которой он доверял, сама нуждается в переменах?

Ранее OBOZ.UA писал о самых популярных фильмах и сериалах на Netflix, которые смотрят украинцы в ноябре.