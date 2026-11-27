Документальный фильм "Следы" (Traces) Алисы Коваленко и Марисе Никитюк вошел в лонг-листы 99-й премии "Оскар" – предварительные списки работ, допущенных к конкурсу. Картина будет соревноваться сразу в двух категориях: "Лучший международный фильм" и "Лучший документальный фильм".

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Об этом сообщила Американская киноакадемия на официальном сайте . Продвижение документального фильма в преддверии "Оскара" поддерживает Фонд Рината Ахметова, а Музей "Голоса Мирных" является стратегическим партнером. Недавно завершился промотур в США. Во время него состоялась американская премьера "Следов" на фестивале DOC NYC. Также прошли публичные и закрытые показы для членов Киноакадемии.

"Следы" – это история об украинских женщинах, переживших сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии. Они восстанавливаются после пережитого, не боятся говорить о своем опыте и борются за справедливость. Одна из героинь проекта – Ирина Довгань, пережившая плен, а теперь помогающая пострадавшим, – документирует их свидетельства на деоккупированных территориях Украины.

Фильм "Следы" уже получил высокую оценку мирового киносообщества и зрителей, завоевав награды на многих важных международных фестивалях. В частности, документальная картина получила приз зрительских симпатий Берлинале-2026 и главную награду жюри фестиваля Movies That Matter в Гааге. Также украинский кинопроект привлек внимание многих международных СМИ. Издание The Contending включило украинскую картину в список самых интересных работ в категории "Лучший международный фильм" и отметило ее пометкой "Стоит обратить внимание" – наряду с победителем фестиваля Sundance. "Этот документальный фильм производит самое сильное впечатление, когда мы видим печаль на лицах этих мужественных женщин и слышим их рассказы", – пишет автор материала Фрэнк Дж. Авелла.

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О фильме также рассказали в эфире CBS News , подчеркнув, что он открывает новый взгляд на опыт украинских женщин, переживших сексуальное насилие со стороны российских военных. А во время интервью BBC режиссер Алиса Коваленко отметила, что "Следы" превращают просто свидетельства в силу.Украинская документальная картина продолжает борьбу за "Оскар". Впереди – формирование шорт-листов: вскоре члены профильной секции Киноакадемии выберут претендентов на следующий этап, а позже – финальных номинантов. Короткий список из 15 претендентов в категории "Лучший документальный фильм" объявят 15 декабря 2026 года.

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