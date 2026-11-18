В итальянском Риме отменили фестиваль российского кино, организованный правительством страны-агрессора России. Фестиваль планировался на 21-23 ноября 2026 года в кинотеатре Cinema Barberini. Однако намерение вызвало возмущение у итальянских и европейских политиков. После ряда призывов к правительству страны последнее отказалось отменить мероприятие. Но управляющая кинотеатром компания Le Vele Srl сообщила об отмене российского фестиваля.

Видео дня

В Le Vele Srl заверили, что не организовывали фестиваль, а лишь согласились сдать организаторам залы в аренду для показа фильмов. Однако после того, как в компании узнали, что мероприятие организовано министерством культуры РФ, договор аренды был расторгнут.

Кто хотел провести фестиваль

Как выяснилось, фестиваль организовало "Роскино" при поддержке Минкульта России, а также российского посольства и так называемого "Русского дома" в Риме (представительство "Россотрудничества" – российское учреждение, находящееся под европейскими санкциями). Директор "Русского дома" в Риме Дарья Пушкова утверждает, что власти Италии были проинформированы о проведении фестиваля и "не выражали возражений".

В программе фестиваля было заявлено пять фильмов. Это, в частности, историческая драма "Ангелы Ладоги" (картина о событиях во время блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны), научно-фантастический фильм "Авиатор" (по роману Евгения Водолазкина фильм снял режиссер-путинист Егор Кончаловский), семейная комедия "Чебурашка-2", "морозный этнотриллер" (что бы это ни значило) "Цинга" и приключенческий мультфильм "Финник-2".

Что сказали в Италии

В Le Vele Srl сообщили, что соглашение было заключено "в расчете на проведение культурного мероприятия, организованного независимой организацией".

РЕКЛАМА

Среди других обстоятельств расторжения соглашения названа угроза "возобновления протестов" в Италии.

"Атмосфера сильных протестов и потенциальная возможность новых протестов, демонстраций или столкновений внутри учреждения или в непосредственной близости от него создают риски, которые мы как операторы даже не можем себе представить. Учитывая, что безопасность всех наших зрителей и сотрудников является нашим абсолютным приоритетом, соглашение об аренде кинозала для фестиваля было расторгнуто", – отметили в Le Vele Srl.

Главные истории дня

Реакция властей

Как отмечают итальянские СМИ, когда стало известно, что за фестивалем непосредственно стоит официальный российский режим, в Европе "политическая реакция была незамедлительной".

Так, одним из первых итальянский сенатор Филиппо Сенси осудил мероприятие как "пропагандистскую операцию Кремля". Депутат Европарламента Пина Пичирно отправила премьер-министру Италии Джордже Мелони и министрам культуры и внутренних дел Алессандро Джули и Маттео Пьянтедози письмо, призывая их заблокировать мероприятие.

РЕКЛАМА

Что показательно: ни Мелони, ни Пьянтедози на призывы не отреагировали. А вот Джули ответил, что его ведомство не может вмешиваться в ситуацию, поскольку "противодействие РФ может осуществляться только в рамках системы международных санкций".

О каких протестах речь

В отличие от Франции и Германии, в Италии протесты с погромами прекратились уже в начале ноября. Это стало результатом жестких и оперативных мер правительства Джорджи Мелони, которые кардинально изменили правила игры для протестующих и заблокировали повторение масштабного насилия. Ситуацию на улицах удалось мгновенно стабилизировать с помощью четырех новых инструментов безопасности.

Как выяснилось, в протестах, начавшихся как школьные и студенческие демонстрации во Франции и все еще продолжающихся в ряде стран, был обнаружен "российский след". В частности, российская дезинформационная сеть Operation Overload пыталась использовать массовые протесты в Европе, чтобы усилить страх перед миграцией и создать впечатление, что власти утратили контроль над ситуацией.