В Польше стартует фестиваль украинского кино: 50 фильмов покажут в 12 городах

В Польше с 2 по 9 ноября пройдет 11-й фестиваль украинского кино Ukraina! Festiwal Filmowy. Показы 50 фильмов, награжденных на международных фестивалях, дебютных работ, документальных, анимационных и короткометражных кинолент запланированы в 12 городах.

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Директор фестиваля Беата Бенронска-Лях в интервью "Укринформу" рассказала, что в этом году украинское кино покажут на двух новых площадках в Бельско-Бяле и Зеленой Гуре. Также фестиваль пройдет в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Познани, Люблине, Перемышле, Слупске, Лодзи, Гданьске и Гливице.

Бенронска-Лях отметила, что, несмотря на полномасштабную войну, украинское кинопроизводство продолжает развиваться, в частности благодаря международному сотрудничеству и привлечению иностранного финансирования.

"Каждый год я переживаю, хватит ли нам украинских фильмов, будет ли что показывать. Боюсь, что в условиях войны кинопроизводство остановится... Однако мои опасения оказались напрасными: украинские фильмы снимают. Если не непосредственно в Украине, то появляется очень много международных копродукций. Украинские кинематографисты начали искать деньги за рубежом, и это удается. Есть немало фондов, которые финансируют украинское кино", – подчеркнула директор Ukraina! Festiwal Filmowy.

Среди представленных работ будут, в частности, польско-украинские и немецко-украинские совместные проекты. В конкурсную программу войдут восемь полнометражных игровых, девять документальных и 23 короткометражных фильма. Также запланированы показы детского кино и отдельная секция белорусских фильмов.

Бяронская-Лях рассказала, что география фестиваля меняется. Большинство городов и кинотеатров, принимавших мероприятие в предыдущие годы, хотят продолжать сотрудничество.

"В то же время появляются и новые учреждения, которые сами обращаются к нам с желанием показывать украинские фильмы", – добавила она. Чаще всего это польские организации, фонды или кинотеатры, стремящиеся ответить на запрос местного сообщества. В городах, где сформировались многочисленные украинские общины, такие показы позволяют организовывать совместные культурные мероприятия для украинцев и поляков и способствовать интеграции в местную среду.

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В 2026 году новыми площадками стали Бельско-Бяла и Зелена-Гура. Они сами изъявили желание присоединиться.

Бэронская-Лях заявила, что интерес польских кинотеатров к украинскому кино сохраняется. В прошлом году она опасалась, что на фоне некоторого охлаждения украинско-польских отношений площадки будут терять интерес и отказываться показывать фильмы из Украины.

"Однако сегодня мы видим, что интерес сохраняется, а значит, фильмы можно будет показать в разных городах", – подытожила Бэронская-Лях.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA:

– Украинский оскаровский комитет (УОК) выбрал документальный фильм "Следы" (реж. Алиса Коваленко и Мария Никинюк) для представления нашей страны на 99-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

– Этот документальный фильм рассказывает о борьбе за справедливость украинских женщин, переживших сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии.

– Всего в этом году в национальный отбор УОК попали восемь фильмов. Кроме "Следов", это "Киллхаус", "Вечник", "Война глазами животных", "Последний Прометей Донбасса", "Простой солдат", "Тихий паводок" и The Last Message.