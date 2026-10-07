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"Трансформеры" получат продолжение: что известно о 8-м фильме

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
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"Трансформеры" получат продолжение: что известно о 8-м фильме
Франшиза "Трансформеры" вернется с восьмым фильмом. Источник: Paramount

Стивен Спилберг лично взялся за перезапуск и развитие франшизы " Трансформеры". Информация появилась на фоне того, что студия Paramount Pictures сообщила о разработке уже восьмой части киновселенной.

Как пишет издание Variety, Спилберг выступит исполнительным продюсером "Трансформеров 8", как это было и с предыдущими частями, однако на этот раз он дополнительно будет курировать все творческие аспекты художественного фильма бок о бок с Лоренцо ди Бонавентурой. По замыслу, Спилберг и ди Бонавентура должны воссоздать атмосферу первых частей, к созданию которых Спилберг в свое время приложил наибольшие усилия.

Имя режиссера восьмой части пока не разглашается, как и неизвестно, будет ли привлечен к проекту Майкл Бэй, который годами руководил этой франшизой. Однако уже известно, что актер Шиа Лабаф, бывшая звезда "Трансформеров", к своей роли не вернется. Обсуждения относительно остального актерского состава пока находятся на ранних стадиях, поэтому вести какие-либо конкретные разговоры о кастинге еще рано.

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Встреча со Спилбергом стала одной из первых для Даны Голдберг и Джоша Гринштейна в качестве руководителей студии после слияния Paramount и Skydance. В результате им удалось заключить соглашение о возвращении режиссера к франшизе, которая в совокупности собрала в мировом прокате более $5,4 миллиарда. В подобном статусе Спилберг уже работал над первыми двумя фильмами о роботах.

Написание сценария новой картины поручили Джейсону Фуксу. Известно, что ее события будут разворачиваться в наши дни. Однако все остальные детали сюжета пока держатся в строгом секрете.

Продюсировать проект будут ди Бонавентура, Марк Вахрадян, Дон Мерфи, Том ДеСанто и компания Hasbro – именно она выпускает игрушки под брендом "Трансформеры". Кроме того, по информации Variety, Paramount Pictures решила отказаться от кроссовера между "Трансформерами" и "G.I. Joe". Вместо этого студия готовит отдельный новый фильм о "G.I. Joe" в сотрудничестве с Дэнни Макбрайдом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине выйдет фильм "Джозефина", который уже назвали лучшей ролью Ченнинга Татума.

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