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"Скрудж и духи Рождества": новый фильм с Джонни Деппом превзошел все ожидания

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
708
"Скрудж и духи Рождества": новый фильм с Джонни Деппом превзошел все ожидания
Джонни Депп в фильме "Скрудж и духи Рождества". Источник: Paramount Pictures

Возвращение Джонни Деппа в большое коммерческое кино обернулось большим коммерческим успехом. За первый же уикенд фильм с участием актера "Скрудж и духи Рождества" собрал 43 миллиона долларов в мировом прокате и получил высокую оценку зрителей.

Как пишет издание Collider, лента заработала 20 миллионов долларов на рынке Северной Америки и еще 23 миллиона в остальном мире. А по результатам опроса CinemaScore лента получила от зрителей многообещающую оценку A-. Это свидетельствует о том, что "Скрудж и духи Рождества" понравился первым зрителям и дает основания ожидать успешного проката.

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Праздничная комедийная лента с элементами хоррора стала очередной экранизацией повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе". Депп сыграл в ней главную роль ворчуна и скряги Эбенезера Скруджа.

Последнюю большую роль в масштабном голливудском фильме Депп исполнил в 2018 году – в картине "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", которая собрала в мировом прокате более 620 миллионов долларов. Однако актера уволили из следующего фильма франшизы "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". По совпадению, этот фильм не оправдал ожиданий и заработал в мире около 400 миллионов долларов.

Депп также выбыл из франшизы "Пираты Карибского моря", но реализовать планы продолжить ее без актера так и не удалось. Теперь, после восстановления репутации, он ведет переговоры о возвращении в серию фильмов.

В последний раз капитана Джека Воробья Депп сыграл в фильме "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" 2017 года. Картина собрала в мировом прокате около 800 миллионов долларов, хотя ее бюджет, по сообщениям, превышал 300 миллионов. В последние несколько лет актер в основном снимался в небольших европейских фильмах, а также впервые почти за три десятилетия выступил режиссером – снял картину "Моди: Три дня на крыльях безумия".

Перерыв в карьере Деппу пришлось сделать после скандального развода с актрисой Эмбер Херд. Бывшие супруги обвиняли друг друга в манипуляциях, абьюзе и домашнем насилии. Судебный процесс по этому делу был публичным и завершился победой Деппа и последующим мировым соглашением.

Фильм "Скрудж и духи Рождества" стал официальным возвращением Деппа в массовое кино. Вместе с ним в ленте снялись Дейзи Ридли, Сэм Клафлин, Руперт Гринт, Андреа Райзборо, Трамелл Тиллман и Иэн Маккеллен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших триллерах, снятых по книгам – 10 фильмов, от которых невозможно оторваться.

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