Что посмотреть, если вы любите Стивена Кинга: 5 сериалов

Стивен Кинг, пожалуй, самый популярный писатель своего поколения. Трудно назвать другого автора, чьи произведения вдохновили бы на создание такого количества замечательных фильмов – такие картины, как "Побег из Шоушенка", "Сияние" и "Зеленая миля", часто попадают в списки лучших.

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Однако, чтобы ощутить присущую писателю гнетущую атмосферу и пережить столкновение с неизвестным, не обязательно смотреть именно его экранизации. Издание Collider, например, собрало сериалы, которые подарят вам те же ощущения. Вот пятерка лучших таких телевизионных шоу.

"Остаться в живых" (2004-2010)

"Остаться в живых" – один из самых выдающихся научно-фантастических детективных сериалов своего поколения. Деймон Линделоф создал сложный и полный тайн мир, который на протяжении шести лет не отпускал зрителей от экранов. Каждую неделю они пытались разгадать загадки, которые раскрывались в новых эпизодах. Финал сериала получил неоднозначные отзывы, однако это не отменяет его заслуг: "Остаться в живых" удачно объединил разные элементы жанровых историй в единое целое.

Как и во многих романах Кинга, здесь персонажи не менее важны, чем сам сюжет. Благодаря актерской игре история оставалась захватывающей даже тогда, когда сценарий терял убедительность. Порой казалось, что сериал сбивается с собственного пути, но в лучшие моменты он превосходил большинство других телевизионных проектов того времени.

"Одни из нас" (2023 – настоящее время)

"Одни из нас" коренным образом изменили представление о том, какой может быть экранизация видеоигры. Сериал рассказывает зрелую и эмоционально насыщенную историю о выживании после апокалиптической катастрофы. Благодаря мощной актерской игре Педро Паскаля проект исследует горе, зависимость и распад общества, вписывая эти темы в историю о мире, охваченном эпидемией зомби.

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В сериале можно заметить немало визуальных параллелей с произведениями Кинга. В частности, одна из сцен вторжения напоминает эпизод из "Тумана", а жуткий момент с каннибализмом перекликается с романом "Темная половина". Из-за большого количества тревожных и жестоких сцен смотреть "Одних из нас" бывает непросто. В то же время сериал демонстрирует, каким может быть будущее телевидения: захватывающие жанровые истории здесь сочетаются с высоким качеством постановки и актерской игры.

"Станция Одиннадцать" (2021-2022)

В центре "Станции Одиннадцать" – жутко пророческая история о том, как человечество переживает глобальную пандемию. Чтобы не распространять болезнь, выжившие вынуждены добровольно изолироваться от остальных. Сериал сняли по роману, написанному задолго до того, как в начале 2020 года пандемия COVID-19 стала реальностью. Поэтому трудно не провести параллели между событиями на экране и локдаунами, которые изменили жизнь людей в тот период.

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"Станция Одиннадцать" напоминает, что искусство может иметь общественное значение: оно дарит людям надежду, особенно в тяжелые времена. Стивен Кинг всегда поддерживал художников и стремление к творческой самобытности, поэтому поклонникам его произведений могут быть близки темы этого сериала. За один прекрасный сезон он подробно и проникновенно рассказывает о силе искусства и его значении для людей, которые пытаются пережить катастрофу.

"Чернобыль" (2019)

Мини-сериал "Чернобыль" пугает не меньше, чем многие экранизации романов Кинга, хотя в его истории нет ничего сверхъестественного. Создатели сериала, в том числе Крэйг Мазин, показали последствия реальной ядерной катастрофы, которая привела к значительным человеческим потерям и непоправимому ущербу окружающей среде. Проект считают одним из самых выдающихся драматических сериалов, созданных HBO.

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Поклонники Кинга могут заметить в "Чернобыле" параллели с событиями современности. В частности, сериал показывает, как власть может обесценивать научные факты и препятствовать распространению правды. Из-за жестоких сцен просмотр нельзя назвать легким, однако эта история напоминает о важности правды и последствиях ее замалчивания. Актерские работы Стеллана Скарсгарда, Джареда Харриса и Барри Кеогана делают сериал еще убедительнее.

"Мейр из Исттауна" (2021)

В "Мейр из Исттауна" нет сверхъестественных явлений, но есть захватывающая детективная история, которая может понравиться поклонникам романов Кинга "Аутсайдер" и "Жребий Салема". Писатель нередко использует загадочное событие, чтобы показать жизнь целого сообщества, в котором произошла трагедия. Подобный прием работает и в этом сериале: расследуя убийство подростка, главная героиня Мейр в исполнении Кейт Уинслет постепенно раскрывает тайны, которые годами скрывал ее небольшой городок. Роль погибшей девушки сыграла Кейли Спейни.

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"Мейр из Исттауна" относится к редким сериалам, финал которых оказался действительно удачным. Все основные сюжетные линии и истории персонажей получили логичное и удовлетворительное завершение. Хотя зрители призывали снять второй сезон с участием Уинслет, продолжение может оказаться лишним: первый сезон уже поставил точку в истории, оставив лишь пространство для неоднозначных трактовок.

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