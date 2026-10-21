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"Безумные 90-е": "Долженко-Центр" проведет ретроспективу украинского кино в KINO42

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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"Безумные 90-е": "Долженко-Центр" проведет ретроспективу украинского кино в KINO42
"Безумные 90-е". Источник: афиша

В этом году Украина отмечает 35-летие независимости. Для Довженко-Центра это повод изучить украинское кино первого десятилетия нового государства и один из самых бурных и противоречивых периодов в истории нашего кинематографа.

Распад СССР, независимость, свобода творчества и экономический кризис. Украинское кино переживало эти изменения вместе со страной: освобождалось от советских табу, искало новую национальную идентичность и пыталось осмыслить реальность, в которой большие надежды на будущее столкнулись с новыми испытаниями.

"Безумные 90-е" – это продолжение исследования десятилетия, которое Довженко-Центр начал еще в начале года. Новая серия показов охватывает период от первых лет независимости до конца десятилетия. Часть фильмов мы покажем в новых отсканированных копиях.

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Станислав Битюцкий, киновед Довженко-Центра, автор проекта:

"Эти режиссеры и фильмы выбраны для показа в рамках "Безумных 90-х" потому, что они лучше всего отражают три основных периода истории кино 90-х – перестройку, всплеск 91–92 годов, и съемки вопреки кризисам после 93-го.

Это ключевые фильмы 90-х, некоторые из них мы уже показывали, для других это станет или уже стало репремьерой после долгих лет забвения – например, для "Из жития Остапа Вишни" и "Иван и кобыла".

Цель Довженко-Центра в этом проекте – знакомить с фильмами, эпохой, влюблять в украинское кино 90-х. А еще – дать возможность режиссерам этих фильмов наконец обрести свою аудиторию, а зрителям – не только увидеть эти редкие фильмы, но и пообщаться с их создателями."

''Безумные 90-е'': ''Долженко-Центр'' проведет ретроспективу украинского кино в KINO42

"Безумные 90-е". Источник: афиша

Расписание ретроспективных показов "Безумные 90-е":

Из жизни Остапа Вишни (реж. Ярослав Ланчак, 1991) – показы состоялись 10 и 11 октября

"Кислородный голод" (реж. Андрей Дончик, 1991)

22 октября – показ с презентацией киноведов Довженко-Центра

24, 25 октября – повторные показы

"Чувствительный милиционер" (реж. Кира Муратова, 1992)

4 ноября – показ с презентацией киноведов Довженко-Центра

7, 8 ноября – повторные показы

"Иван и кобыла" (реж. Владимир Фесенко, 1992)

18 ноября – показ с презентацией киноведов Довженко-Центра

7, 8 ноября – повторные показы

"Шамара" (реж. Наталья Андрийченко, 1994)

2 декабря – показ с презентацией киноведов Довженко-Центра

5, 6 декабря – повторные показы

Документальная подборка "Право на правду" (1987–1995)

16 декабря – показ с представлением киноведов Довженко-Центра

19, 20 декабря – повторные показы

Увидимся в кинотеатре-убежище на Подоле. Вместе откроем для себя кино, запечатлевшее время великих перемен.

Билеты по ссылке

Киев, Кириловская, 11Б, KINO42

Коллекция фильмов к 35-й годовщине Независимости на dovzhenkocentre.online.

Довженко-Центр. Онлайн– долгожданный онлайн-кинотеатр на базе коллекции Довженко-Центра. Это живая, постоянно обновляемая онлайн-платформа, которая облегчает доступ как к общепризнанной украинской классике, так и к малоизвестным страницам украинского кино.

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