Документальный фильм телеканала Sky News – 24 Hours in the Kill Zone ("24 часа в зоне поражения"), посвященный украинским военнослужащим, был удостоен престижной премии International Emmy Awards. Картина победила в категории "Новости" и стала единственным проектом об Украине среди всех номинантов.

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О важном достижении сообщил украинский журналист и продюсер Азад Сафаров, который работал над картиной, в своем Facebook. Он подчеркнул, что на премию Emmy ежегодно подают тысячи фильмов со всего мира, поэтому победа 24 Hours in the Kill Zone означает, что лента об Украине попадет в большинство американских новостей.

"Не знаю, как вам это сказать, потому что самому даже страшно. Пока вы спали – мы выиграли. Документальный фильм об украинских воинах получил международную премию Emmy! Это самая престижная награда, которую вручают за телевизионные программы/новости за пределами США. Наш фильм "24 hours in Ukraine's "kill zone" от Sky News был единственным фильмом об Украине среди номинантов", – написал продюсер.

В фильме показали одни сутки на поле боя. В октябре 2025 года команда Sky News сняла работу 4-го батальона "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" на востоке нашей страны. Проект показал, как украинские военные находились под "охотой" вражеских дронов, а также был сосредоточен на операции по спасению. Она длилась шесть часов и, как подчеркнул Сафаров, ярко продемонстрировала разницу между гражданами Украины и РФ.

"Это фильм о том, как украинцы, в отличие от россиян, не бросают своих раненых товарищей и вытаскивают их из самых безвыходных ситуаций. Мы были свидетелями спасательной операции, которая длилась 6 часов. В операции участвовали украинцы и 1 пленный россиянин", – подчеркнул журналист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский фильм "Киллхаус" победил на крупном польском кинофестивале.