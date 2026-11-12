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Панем ожил: в Лос-Анджелесе состоялся масштабный показ "Голодных игр: Рассвет жатвы"

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
261
Панем ожил: в Лос-Анджелесе состоялся масштабный показ "Голодных игр: Рассвет жатвы"
Спецпоказ для фанатов фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы". Источник: пресс-служба

9 ноября в Лос-Анджелесе состоялся специальный показ для фанатов фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы". К поклонникам присоединились актеры и создатели новой части всемирно известной франшизы. Украинские зрители увидят фильм уже 19 ноября.

На мероприятие пришли Джозеф Зада, Маккенна Грейс, Келвин Харрисон-младший, Перси Даггз IV, Айрис Апатоу, Молли Маккенн и Джалил Своби, а также режиссер Фрэнсис Лоуренс и продюсер Нина Джейкобсон.

Панем ожил: в Лос-Анджелесе состоялся масштабный показ ''Голодных игр: Рассвет жатвы''

Режиссер Фрэнсис Лоуренс и продюсер Нина Джейкобсон. Источник: пресс-служба

Центральным элементом вечера стала масштабная декорация, воссоздающая Рог изобилия – узнаваемое сооружение на арене "Голодных игр", рядом с которым размещены запасы и снаряжение для участников. Она превратила пространство кинотеатра в часть Панема, где актеры и гости могли сфотографироваться и почувствовать атмосферу фильма.

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Панем ожил: в Лос-Анджелесе состоялся масштабный показ ''Голодных игр: Рассвет жатвы''

Специальный показ для фанатов фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы". Источник: пресс-служба

Модные образы участников также перекликались с миром франшизы. Маккенна Грейс появилась в платье Elisabetta Franchi, созданном специально для нее. Ее наряд вновь отсылал к образу Китнисс Эвердин из фильма "Голодные игры: И вспыхнет пламя".

Панем ожил: в Лос-Анджелесе состоялся масштабный показ ''Голодных игр: Рассвет жатвы''

Джозеф Зада и Маккенна Грейс. Источник: пресс-служба

Панем ожил: в Лос-Анджелесе состоялся масштабный показ ''Голодных игр: Рассвет жатвы''

Специальный показ для фанатов фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы". Источник: пресс-служба

Панем ожил: в Лос-Анджелесе состоялся масштабный показ ''Голодных игр: Рассвет жатвы''

Спецпоказ для фанатов фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы". Источник: пресс-служба

Показы прошли в нескольких залах кинотеатра. Частью программы стало эксклюзивное мероприятие в партнерстве с книжным клубом, объединившее поклонников литературного и кинематографического мира "Голодных игр".

Панем ожил: в Лос-Анджелесе состоялся масштабный показ ''Голодных игр: Рассвет жатвы''

Спецпоказ для фанатов фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы". Источник: пресс-служба

Панем ожил: в Лос-Анджелесе состоялся масштабный показ ''Голодных игр: Рассвет жатвы''

Спецпоказ для фанатов фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы". Источник: пресс-служба

Панем ожил: в Лос-Анджелесе состоялся масштабный показ ''Голодных игр: Рассвет жатвы''

Спецпоказ для фанатов фильма "Голодные игры: Рассвет перед жатвой". Источник: пресс-служба

Декорация будет открыта для всех желающих до 22 ноября, так что поклонники в Лос-Анджелесе еще смогут увидеть ее вблизи и сделать собственные фото.

Смотрите "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" с 19 ноября – только в кинотеатрах, в том числе в форматах IMAX, SCREENX и 4DX!

О ФИЛЬМЕ

"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ПЕРЕД ЖАТВОЙ" от признанного режиссера Фрэнсиса Лоуренса рассказывают историю шестнадцатилетнего Хеймитча Эбернети (Джозеф Зада) из Округа 12. События начинаются утром в день Жатвы, перед проведением 50-х Голодных игр, известных также как Вторая Квартальная бойня. Это будут самые масштабные Игры в истории, с вдвое большим количеством трибутов.

Действие разворачивается в мире Панема за 24 года до событий первого фильма "Голодные игры". История приводит Геймитча на арену, где он заключает неожиданный союз с трибутом Мейсили Доннер (Маккенна Грейс) и присоединяется к коалиции, которая стремится бросить вызов власти Капитолия во главе с президентом Сноу (Рэйф Файнс). Как только соревнования набирают обороты, Геймитч получает шанс рискнуть всем, чтобы разрушить систему Голодных игр изнутри арены и положить начало восстанию, которое навсегда изменит Панем.

Фильм "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ" снят по мотивам одноименного бестселлера Сюзанны Коллинз.

Производство: Lionsgate, США, 2026

Продюсеры: Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон и Фрэнсис Лоуренс

Сценаристы: Билли Рэй, Майкл Лессли

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс ("Голодные игры: И вспыхнет пламя", "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1,2", "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", "Долгая прогулка", "Я – легенда")

Актеры: Джозеф Зада, Уитни Пик, Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс, Джесси Племонс, Маккенна Грейс, Келвин Харрисон-младший, Дженнифер Лоуренс

Жанр: фэнтези/экшен/фантастика

Продолжительность: 158 мин.

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кинофильмГолодные игрызвездыактер
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