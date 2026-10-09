Объявлен новый спин-офф "Бриджертонов": кто главные герои

Стриминговая платформа Netflix объявила о новом расширении вселенной "Бриджертонов". Сериал получит ещё один спин-офф — мини-сериал об истории любви юной Вайолет и виконта Эдмунда Бриджертона, будущих родителей восьмерых братьев и сестёр Бриджертонов.

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Новость появилась в соцсетях стриминговой платформы, её также опубликовал официальный блог Tudum. О новом спин-оффе стало известно прямо во время съёмок пятого сезона "Бриджертонов" в Лондоне.

Исполнительный продюсер франшизы Шонда Раймс выступит соавтором сценария, шоураннером и исполнительным продюсером романтической драмы вместе с Николасом Нардини. Ранее Раймс работала над созданием первого спин-оффа основной истории — сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов", который был отмечен премией "Эмми".

Что касается самого сериала "Бриджертоны", то сейчас продолжаются съемки пятого сезона "Бриджертонов". Он расскажет первую в истории шоу историю однополой любви. Овдовевшая Франческа неожиданно окунется в водоворот чувств с кузиной своего покойного мужа Микаэлой.

Кроме того, в мае 2025 года было официально подтверждено создание шестого сезона "Бриджертонов". Однако пока неизвестно, когда он выйдет на Netflix.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда выйдет второй спин-офф супергеройского сериала "Парни".