Новые "Спасатели Малибу": вышел трейлер сериала

В январе 2027 года легендарный сериал "Спасатели Малибу" ждет перезапуск. И телеканал Fox, занимающийся его производством, уже показал первый трейлер шоу.

Видео дня

В ролик, который можно посмотреть в видео выше, вошли кадры со Стивеном Амеллом в роли Гоуби Бьюкеннона — капитана команды спасателей. Помимо него, в проекте снялись Джессика Белкин, Гасси Харрисон, Шей Митчелл, Таддеус ЛаГрон, Ноа Бек и Брукс Надер. В ролях второго плана появятся Ливви Данн, для которой это станет актёрским дебютом в роли Грейс, а Дэвид Чокачи вернётся к своей оригинальной роли Коди Мэдисона.

По сюжету обновленного сериала "Спасатели Малибу" Бьюкеннон работает капитаном пляжной спасательной службы, следуя по стопам своего легендарного отца Митча. Жизнь Гоуби переворачивается с ног на голову, когда на его пороге появляется дочь Чарли Вейл (Белкин), которая жаждет продолжить семейное наследие Бьюкеннонов.

Впервые вышедший на экраны в 1989 году, сериал "Спасатели Малибу" стал самым популярным шоу в мире, которое транслировалось более чем в 200 странах. На пике своей популярности сериал собирал более миллиарда зрителей каждую неделю. Такая глобальная популярность стимулировала туризм в Южную Калифорнию и помогла сформировать пляжную культуру для целых поколений.

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Перезапуск от Fox чтит наследие франшизы и в то же время привносит в неё новое видение, адаптированное для современной мировой аудитории. Поклонники могут ожидать тех же наполненных адреналином спасений, запутанных отношений, сложной химии и героических поступков на пляже. Вместе с тем их ждет совершенно новый актерский состав, современные реалии, напряжение и испытания. А также обновленная миссия по защите побережья Южной Калифорнии.

Сопродюсерами "Спасателей Малибу" выступают Fox Entertainment и Fremantle. Мэтт Никс ("Черная метка", "Одаренные") занял должность шоураннера и исполнительного продюсера. Исполнительными продюсерами также стали McG, Майкл Берк, Грег Бонанн, Дуг Шварц, Данте Ди Лорето и Майк Горовиц. Режиссером пилотной серии выступил МакДжи.

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