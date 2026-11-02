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Небо заполонили 2000 дронов: в Южной Корее организовали световое шоу, посвященное выходу нового фильма Marvel. Видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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Световое шоу в городе Сеул
Световое шоу в городе Сеул. Источник: Скриншот YouTube-видео Seoul_4K

В столице Южной Кореи Сеуле на праздник Хэллоуина организовали масштабное шоу дронов. 2000 ярких БПЛА создали захватывающие движущиеся изображения в небе над рекой Ханган. Инсталляция была посвящена киновселенной Marvel и "Мстителям" (Avengers).

Как сообщает WION, дроны воспроизвели персонажей и ключевые сцены из киновселенной Marvel. Они "собрались" в контуры Тора, Доктора Стрэнджа, Таноса и Железного человека. Возможно, самый большой восторг поклонников Marvel вызвал момент, когда Железный человек – персонаж Роберта Дауни-младшего – трансформировался в небе в Доктора Дума.

Это превращение было символичным в связи с возвращением Дауни в киновселенную Marvel в роли Виктора фон Дума в фильме "Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday).

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Световая инсталляция в парке Ттуксом длилась около 15 минут. Она стала самым масштабным шоу дронов, которое когда-либо проводилось над рекой Ханган в Сеуле.

Программа также включала разнообразные развлечения в стиле Marvel, костюмированный парад, фотозону и так далее.

Полная запись шоу:

Небо заполонили 2000 дронов: в Южной Корее организовали световое шоу, посвященное выходу нового фильма Marvel. Видео

Сеул вместе с компанией Marvel провел масштабное световое шоу. Источник: Скриншот ролика

Небо заполонили 2000 дронов: в Южной Корее организовали световое шоу, посвященное выходу нового фильма Marvel. Видео

Посвященное Marvel шоу дронов в Южной Корее. Источник: Скриншот ролика

Небо заполонили 2000 дронов: в Южной Корее организовали световое шоу, посвященное выходу нового фильма Marvel. Видео

Персонажи Marvel ожили в небе над Сеулом. Источник: Скриншот ролика

Небо заполонили 2000 дронов: в Южной Корее организовали световое шоу, посвященное выходу нового фильма Marvel. Видео

В Сеуле фанаты "Мстителей" могли наблюдать за зрелищным событием. Источник: Скриншот ролика

Небо заполонили 2000 дронов: в Южной Корее организовали световое шоу, посвященное выходу нового фильма Marvel. Видео

"Парад" БпЛА воссоздал персонажей комиксов. Источник: Скриншот ролика

Как писал OBOZ.UA:

– Полная версия фильма "Мстители: Судный день" якобы появилась в интернете в формате 2160p – примерно за три месяца до запланированного кинопрокатного релиза. Копию научной фантастики распространяли приватно, в частности через Telegram.

– Полноценный официальный трейлер киноленты "Мстители: Возрождение Доктора Дума" можно посмотреть по ссылке. Возвращение команды супергероев в кинотеатры состоится накануне рождественских праздников.

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ХэллоуинЮжная КореяСеулБПЛАMarvelкиношоуМстители
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