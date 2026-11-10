Не только ''Друзья'': названы 5 лучших сериалов 90-х

Каждый, кто вырос в 1990-х, помнит, что это десятилетие прошло под знаком пейджеров (еще до появления мобильных телефонов!), гранжевой музыки и стремительного развития компьютеров и интернета. Хотя стриминговых сервисов для просмотра телевидения дома тогда еще не существовало, именно в те годы на экраны вышло немало отличных сериалов.

Видео дня

Некоторые из них и сегодня продолжают выходить с новыми сезонами. Другие вернулись в виде спин-оффов, продолжений или перезапусков. Но все эти культовые сериалы 1990-х оказали огромное влияние на телевидение и зрительскую культуру, а также вдохновили создателей многих проектов, появившихся позднее. Пятерку лучших назвало издание Collider.

"Секретные материалы" (1993-2002)

Этот сериал увлекательно показывает столкновение науки и сверхъестественного. В центре сюжета – специальные агенты ФБР Фокс Малдер (Дэвид Духовны) и Дейна Скалли (Джиллиан Андерсон), которые образуют сильный дуэт, несмотря на совершенно противоположные взгляды на мир. Малдер верит в паранормальные явления, сверхъестественные события и даже теории заговора, тогда как Скалли убеждена, что всему можно найти практическое научное объяснение. Однако во время расследования разных дел она все чаще сталкивается с явлениями, которые не может объяснить, и постепенно начинает менять свои убеждения.

Сериал был настолько популярным, что через 14 лет после завершения его вернули на экраны еще на два сезона. К своим ролям вновь вернулись оба главных актера. Поклонники узнают "Секретные материалы" с первых нот главной музыкальной темы – настолько она стала культовой.

"Симпсоны" (1989 – настоящее время)

Поколение X с теплотой вспоминает, как в детстве смотрело "Симпсонов". А теперь, спустя десятилетия, сериал по-прежнему выходит, увлекая уже новое поколение зрителей. Персонажи анимационной семьи Симпсонов не стареют, а темы сюжетов остаются актуальными даже спустя много лет. Сериал остроумно освещает современные социальные, экономические и культурные явления и каждый раз находит новые способы заинтересовать аудиторию, хотя сама семья почти не меняется.

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На первый взгляд, "Симпсоны" – это просто забавный анимационный ситком о необычной семье: неуклюжем отце, трудолюбивой, но тревожной матери, бунтующем сыне, дочери-книголюбке и очаровательном младенце, который целыми днями сосет пустышку. Однако за простыми шутками скрывается немало юмора, понятного только взрослым и совершенно незаметного для детей. Сериал также не раз хвалили за удивительные предсказания реальных событий, которые впоследствии сбывались. Это тот случай, когда мультсериал может понравиться людям разных возрастов и представителям нескольких поколений.

Главные истории дня

"Беверли-Хиллз, 90210" (1990-2000)

Пожалуй, ни один другой сериал 1990-х не отразил дух того поколения так точно, как "Беверли-Хиллз, 90210". Подростковая драма выходила на протяжении всего десятилетия. Ее главные герои – Бренда (Шеннен Доэрти) и Брендон (Джейсон Пристли), брат и сестра, которые вместе с родителями переезжают из Миннесоты в Беверли-Хиллз, Калифорния. Там они пытаются привыкнуть к новой жизни в компании состоятельных друзей, следящих за модой, но на этом пути не обходится без конфликтов.

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В лучших эпизодах "Беверли-Хиллз, 90210" было все: запутанные любовные треугольники, типичные подростковые проблемы и трудности взросления. В то же время сериал не обходил стороной и сложные, порой спорные темы – сексуальное насилие, вождение в нетрезвом виде, употребление наркотиков и зависимости, домашнее насилие, расстройства пищевого поведения и многое другое. Трудно найти человека, который вырос в 1990-х и не посмотрел хотя бы несколько серий этого шоу.

"Сайнфелд" (1989-1998)

Никто не мог предсказать, что сериал ни о чем станет настолько культовым. Но именно о нем и "Сайнфелд". В центре сюжета – Джерри, которого играет Джерри Сайнфелд в образе вымышленной версии самого себя, и трое его ближайших друзей. В каждом эпизоде есть отдельная история, но сквозного сюжета фактически нет. Сериал рассказывает об абсурдных ситуациях, забавных разговорах и проделках, возникающих из самых обычных повседневных событий. Элейн (Джулия Луи-Дрейфус) спорит с владельцем местной лавки супов, компания друзей заключает пари о мастурбации – и каждая следующая серия оказывается еще нелепее предыдущей. В этих историях нет какого-то глубокого смысла, и именно в этом состоит замысел.

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Только такой сериал, как "Сайнфелд", мог превратить разговоры о самых скучных мелочах в невероятно смешное зрелище. И ему это отлично удавалось. Многочисленные остроумные реплики и шутки, которые повторяются на протяжении сериала и до сих пор остаются в обиходе, лучше всего свидетельствуют о его популярности и влиянии.

"Друзья" (1994-2004)

Несмотря на критику, которая впоследствии звучала из-за недостаточного этнического разнообразия в сериале, "Друзья" остаются одним из важнейших и самых популярных шоу 1990-х. Их и сегодня регулярно пересматривают, а сюжетные линии не теряют привлекательности. Шутки и крылатые фразы из сериала до сих пор повторяют даже те, кто не знает, откуда они взялись. Достаточно вспомнить "У нас была пауза!" или "Джоуи не делится едой!"

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Сериал рассказывает о шести друзьях, которые пытаются устроить свою жизнь в Нью-Йорке. Зрители легко узнавали себя в героях: их истории были близкими, юмор – метким, а за персонажей и их романтические отношения хотелось переживать. Мастерский сценарий, прекрасное взаимодействие актерского состава и герои, которых зрители словно знали лично, сделали "Друзей" лучшим сериалом десятилетия.

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