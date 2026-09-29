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Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read6 мин
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Названы 10 самых успешных фильмов всех времен
Эти фильмы были признаны шедеврами взыскательными критиками
Источник: Pexels

В кино существует тонкая грань между тем, что можно назвать "всеобщим фаворитом", и тем, что считается "всеобще признанным". Первая категория описывает фильмы, которые нравятся любой аудитории, а вот вторая – это уже выбор критиков.

Издание Collider составило список картин, основываясь на восторженных отзывах именно профессионалов. Некоторые из них сложно назвать развлечением для широкой публики, хотя другие рекомендовать очень легко. В рейтинг попало несколько фильмов XXI века, о которых уже пишут как о "лучших в своем столетии", но со временем они гарантированно закрепят за собой статус бесспорной классики.

"2001: Космическая одиссея" (1968)

Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

2001: Космічна Одіссея

Источник: Metro-Goldwyn-Mayer

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Научно-фантастическая эпопея Стэнли Кубрика "2001: Космическая Одиссея" – это действительно монументальное явление в кинематографе (как и одноименная книга Артура Кларка, вышедшая в том же году, из-за чего фильм трудно назвать классической экранизацией). Фильм поражает своим масштабом, ведь он охватывает прошлое человечества, его ближайшее будущее (на момент выхода) и отдаленные перспективы. Это глубокое раскрытие темы эволюции, которое с технической точки зрения впечатляет даже спустя шесть десятилетий после премьеры. Хотя в 1968 году критики не сразу оценили фильм, время оказалось к нему очень благосклонным, и с годами эта работа воспринимается все более удивительно.

"Токийская повесть" (1953)

Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

Токійська повість

Источник: Shochiku

Среди авторского кино драма Ясудзиро Одзу "Токийская повесть" является одной из самых доступных для восприятия, хотя и остается вызовом с точки зрения эмоциональной тяжести и неспешного темпа. Это чрезвычайно честная и полная эмпатии семейная история о пожилой супружеской паре, которая приезжает в Токио навестить своих взрослых детей и внуков, но сталкивается с тем, что молодые родственники слишком озабочены собственной жизнью. Это медленное и грустное, но в то же время безгранично глубокое и вневременное кино о старости и о том, как важно не воспринимать близких как должное, пока они рядом.

"Головокружение" (1958)

Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

Заморочення

Источник: Paramount Pictures

Психологический триллер Альфреда Хичкока "Головокружение" заслуживает места в списке хотя бы потому, что в свое время сместило предыдущего многолетнего лидера и возглавило престижный рейтинг лучших фильмов журнала Sight & Sound в 2012 году. В 2022 году его оттуда вытеснила лента "Жанна Дильман", но в отличие от нее, "Головокружение" не воспринимается как мучительно медленное. Это невероятно кинематографическая работа, которая, подобно "Космической одиссее", с годами только прибавила в весе и получила еще большее признание как выдающееся достижение мирового киноискусства.

"Паразиты" (2019)

Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

Паразити

Источник: NEON

Остросоциальная драма Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм" и считается одной из лучших победительниц кинопремии в этом столетии, а возможно, и за всю историю. Фильм филигранно сочетает элементы комедии и драмы, исследуя тему классового неравенства на примере двух семей с диаметрально противоположным материальным положением. Постепенно сюжет становится мрачнее и перерастает в напряженный триллер, держа зрителя на грани, но никогда не скатываясь в хаос. Это тот редкий случай, когда фильм мгновенно признают бесспорным современным шедевром.

"Рататуй" (2007)

Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

Паразити

Источник: Disney / Pixar

Еще один шедевр XXI века – анимационный фильм Брэда Берда "Рататуй", созданный студией Pixar. Несмотря на то, что это анимация, подходящая и для семейного просмотра, ее трудно назвать чисто детским мультфильмом, ведь взрослые получают от нее даже больше удовольствия. Авторам удалось взять необычную концепцию о крысе-поваре, которая на бумаге казалась выигрышной лишь на 1%, и воплотить ее настолько безупречно, что фильм работает на все 100%. Легкость, с которой Pixar превратила эту причудливую идею в безупречную историю, до сих пор вызывает искреннее восхищение.

"Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980)

Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь

Источник: Lucasfilms

Хотя "Звездные войны" по форме являются скорее космическим фэнтези, чем строгой научной фантастикой, пятый эпизод франшизы (и второй по дате выхода) от режиссера Ирвина Кершнера воплощает в себе все лучшее, что есть в этих жанрах. Фильм стремительно начинается, держит сумасшедший темп и подводит зрителя к одной из самых известных кульминаций в истории кино. Лента "Империя наносит ответный удар" превзошла и усовершенствовала все то, за что зрители полюбили оригинал, оставаясь недостижимым эталоном для космических эпосов.

"Семь самураев" (1954)

Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

Сім самураїв

Источник: Toho

Акира Куросава был настоящим мастером масштабного кино, но в "Семь самураев" он превзошел самого себя, создав идеальную и чрезвычайно влиятельную картину. Сюжет о команде, которую собирают для защиты деревни от серьезной угрозы, сегодня кажется знакомым, но именно Куросава воплотил эту идею впервые с таким размахом и вниманием к деталям. Несмотря на немалый хронометраж и солидный возраст, фильм воспринимается на одном дыхании и до сих пор остается непревзойденным образцом эпического экшн-кино.

"Касабланка" (1942)

Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

Касабланка

Источник: Warner Bros.

Драматическая лента Майкла Кертиса "Касабланка" – это, пожалуй, самый цитируемый фильм всех времен с настолько филигранным сценарием, что это вызывает удивление. Картина отличается чрезвычайно динамичным для своего времени темпом, мастерски балансирует между несколькими персонажами и легко переключается между грустью, напряжением, юмором и романтикой. Завоевав "Оскар" за лучший фильм еще в начале 1940-х годов, эта компактная история продолжительностью менее двух часов подводит зрителя к незабываемому финалу и с годами становится лишь более тщательно проанализированной и еще более любимой.

"Гражданин Кейн" (1941)

Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

Громадянин Кейн

Источник: RKO Radio Pictures

Дебютная работа Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" – это эпохальная классика, которую трудно критиковать, разве что обвинить в переоценке из-за завышенных ожиданий. Для своего времени этот фильм был революционным и новаторским, ведь до 1941 года мировой кинематограф еще не знал чистой драмы такой художественной силы. Это высшее достижение Уэллса, которое он так и не превзошел в своей дальнейшей карьере. Однако на это вполне можно закрыть глаза, если твой первый крупный проект становится фундаментальной вехой для всего мирового кино.

"Крестный отец" (1972)

Названы 10 самых успешных фильмов всех времен

Хрещений батько

Источник: Paramount Pictures

Культовая гангстерская драма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" – один из самых легендарных и неприкосновенных фильмов в истории, первое место которого в подобных рейтингах давно стало привычным. Фильм на 100 % оправдывает весь ажиотаж вокруг себя и служит прочным фундаментом для не менее выдающегося продолжения – "Крестный отец 2". Обе части считаются абсолютными шедеврами и обязательны к просмотру каждому ценителю кино.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие фильмы XXI века были признаны лучшими детективами.

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