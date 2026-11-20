Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix, которые смотрят украинцы в середине ноября
На стриминге Netflix приближается сезон праздников, но пока рождественские фильмы и сериалы еще не захватили платформу, украинцы продолжают смотреть лучшие новинки. И мы уже можем узнать, какие проекты были самыми популярными в период с 9 по 15 ноября.
Обновленные рейтинги опубликовал блог Tudum. Самым популярным фильмом в этот период стал французский триллер "Хороший адвокат". А среди сериалов наибольшую популярность получил второй сезон шпионской драмы "Черные голуби".
10 самых популярных фильмов Netflix по версии украинских зрителей
С прошлой недели в топе остались испанский криминальный триллер "Курс на столкновение", украинские комедии "Поезд "Червона рута"" и "Родственники", а также драма "Животные". А возглавил список на этой неделе фильм, снятый французскими кинематографистами. Также в обновленный список попала документальная лента о Кузьме Скрябине, которая теперь доступна для просмотра на Netflix.
- "Хороший адвокат"
- "Хартленд"
- "Идеальное Рождество для собаки"
- "Крашанка 2.0"
- "Кузьма"
- "Курс на столкновение"
- "Пой 2"
- "Родственники"
- "Поезд "Червона рута""
- "Животные"
10 самых популярных сериалов Netflix по версии украинских зрителей
Продолжение шпионского сериала "Черные голуби" с Кирой Найтли и Беном Уишоу возглавило рейтинг многосерийных проектов на этой неделе. В топе держится и хоррор об ученицах католической школы "Тело". Шоу "Холостяк", 15-й сезон которого сейчас выходит и на Netflix, также не покидает десятку самых популярных.
- "Черные голуби", 2 сезон
- "Тело"
- "Императрица", 3 сезон
- "Холостяк", 15 сезон
- "Обезболивание"
- "Люпен", 4 часть
- "Черные голуби", 1 сезон
- "Свет и тень"
- "Парочка следователей", 3 сезон
- "Голос страны", 10 сезон.
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