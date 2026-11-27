На стриминге Netflix уже чувствуется приближение Рождества. По крайней мере, это можно заметить по рейтингу самых популярных фильмов платформы в Украине за прошлую неделю.

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Блог Tudum опубликовал списки своих проектов (и фильмов, и сериалов), которые набрали больше всего просмотров у украинских зрителей в период с 16 до 22 ноября. Топ фильмов возглавила рождественская романтическая комедия "Телохранительница". А среди сериалов самым популярным стал нашумевший хоррор "Тело".

10 самых популярных фильмов Netflix по версии украинских зрителей

После мрачных детективов, которые доминировали несколько недель, на первом месте на этот раз оказалась рождественская комедия о кантри-певце, который едет на праздники к маме на ранчо в Монтану и решает выдать свою телохранительницу за девушку. Вскоре между персонажами Джареда Падалеки и Лейтон Мистер вспыхивают настоящие чувства. Интересно, что второе место также занимает фильм о кантри-певице. В "Гартленде" Джессика Честейн играет бывшую звезду жанра, которая возвращается из забвения, чтобы разыскать свою племянницу. Девушка решила пойти по стопам своей звездной тети и пропала. Замыкает тройку полнометражный мультфильм студии Illmination "Гринч" о зеленом монстре, который решил похитить Рождество. В целом десятка самых популярных фильмов Netflix за прошлую неделю выглядит так:

"Телохранительница" "Гартленд" "Гринч" "Сводные ребята" "Довженко" "Хороший адвокат" "Идеальное Рождество для собаки" "Крашанка 2.0" "Кузьма" "Аллен"

10 самых популярных сериалов Netflix по версии украинских зрителей

На первое место рейтинга сериалов Netflix на этой неделе поднялся хоррор "Тело" о компании чирлидерш из католической школы, которые решили устроить новенькой жуткую инициацию и столкнулись с неожиданными страшными последствиями. Новость о попытке запретить сериал как якобы антихристианский вызвала новую волну интереса к нему. На втором месте – новинка. Польский криминальный триллер "Закон зверей" пересказывает реальную историю убийства четырех мальчиков в 1988 году и последовавшие за этим события вплоть до 2014 года. Четыре серии держат в напряжении. Третью строчку занимает новый сезон сериала "Императрица", который вышел совсем недавно и рассказывает о романе Елизаветы Баварской с лидером венгерской революции графом Андраши. Полный список 10 самых популярных в Украине сериалов Netflix на этой неделе выглядит так:

"Тело" "Закон зверей" "Императрица", 3 сезон "СветТень" "Убийство в Галисии" "Холостяк", 15 сезон "Черные голуби", 2 сезон "Люпен", часть 4 "Голос країни", 14 сезон "Императрица", 1 сезон

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