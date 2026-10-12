Лучшие детективные сериалы с небольшим количеством эпизодов: топ-8

Детективные и загадочные сериалы бывают самыми разнообразными: они могут погружать зрителей в жуткие расследования убийств, развлекать легким юмором или разворачивать масштабные научно-фантастические саги. Главная задача – подарить зрителю увлекательную историю с неожиданной интригой.

Видео дня

Издание Collider решило рассказать о лучших сериалах такого типа, в которых, при этом, не слишком много серий. Каждый в этом списке насчитывает менее 40 эпизодов, поэтому на их просмотр не потребуется много времени. Зато эти сериалы полны ярких персонажей и загадок.

"Незнакомка" (2020)

Этот напряженный мини-сериал по бестселлеру Харлана Кобена рассказывает об образцовом семьянине Адаме Прайсе (Ричард Армитидж), чья счастливая жизнь рушится в одно мгновение, когда загадочная женщина в кепке (Ханна Джон-Кеймен) сообщает ему шокирующую тайну о его жене. Поиски правды и исчезновение любимой втягивают Адама в опасную паутину лжи. Он постепенно находит других людей, которые также сталкивались с этой таинственной незнакомкой. На протяжении восьми эпизодов сериал держит в напряжении благодаря непредсказуемым поворотам сюжета и великолепному актерскому составу, в который также вошли Шивон Финнеран, Дженнифер Сондерс и Пол Кей.

"Грешники" (2017–2021)

Вместо того чтобы интриговать зрителя поиском самого убийцы, этот психологический детектив с первых минут раскрывает преступление на глазах у публики, сосредоточиваясь на глубинных мотивах. В первом сезоне женщина по имени Кора (Джессика Билл) жестоко убивает незнакомца на пляже, после чего за дело берется измученный, но сострадательный детектив Гарри Эмброуз (Билл Пуллман). На протяжении четырех сезонов и 32 эпизодов Эмброуз распутывает сложные дела. А помогают ему в этом приглашенные звезды вроде Мэтта Бомера или Кэрри Кун. При этом Пуллман постепенно раскрывает психологические травмы своего героя и демонстрирует актерское мастерство высочайшего уровня.

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"Острые предметы" (2018)

Экранизация одноименного романа Хиллиан Флинн погружает зрителей в мрачную атмосферу провинциального городка, куда после лечения в психиатрической больнице возвращается журналистка Камилла Прикер (Эми Адамс). Ей поручают расследовать убийство одной девушки и исчезновение другой, что заставляет героиню вновь столкнуться с деспотичной матерью (Патриция Кларксон) и собственными детскими психологическими травмами. Этот мини-сериал из восьми эпизодов поражает медленной, но глубокой атмосферой, безупречной актерской игрой и чрезвычайно напряженным сюжетом, где каждая серия выглядит настоящим произведением искусства.

Главные истории дня

"Джонатан Крик" (1997–2016)

Британский детективный сериал рассказывает о гениальном человеке по имени Джонатан Крик (Алан Дэвис), который создает хитроумные иллюзии для напыщенного фокусника, а в свободное время помогает упрямой журналистке Мэдди Магеллан (Кэролайн Кентин) раскрывать самые невероятные преступления в закрытых комнатах. За почти двадцатилетнюю историю проекта авторы выпустили всего 32 эпизода. Шоу покоряет зрителей уютной атмосферой, остроумным сухим юмором и невероятно замысловатыми загадками, где впоследствии напарницами Джона становились и другие актрисы, такие как Шеридан Смит или Джулия Савага.

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"Вечеринка" (2022–2023)

Эта недооцененная комедийная детективная антология от Apple TV+ начинает каждую из своих историй с жестокого убийства во время громкой встречи выпускников или свадьбы, в результате чего под подозрением оказываются абсолютно все присутствующие. Эксцентричная детектив Даннер (Тиффани Хэддиш) пытается распутать дело, выслушивая противоречивые версии событий от подозреваемых. При этом каждый рассказ визуализируется в уникальном кинематографическом стиле – от мюзикла и нуара до романтической комедии или анимации. Несмотря на закрытие после двух сезонов и 18 серий, сериал может похвастаться блестящим актерским ансамблем и безупречным расследованием каждой загадки.

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"Покерфейс" (2023–2025)

Главная героиня Чарли Кейл (Наташа Леонн) обладает уникальной суперсилой – она всегда безошибочно чувствует, когда люди лгут, из-за чего вынуждена бежать от влиятельного босса казино (Рон Перлман). Путешествуя по дорогам США, она постоянно попадает в криминальные истории и использует свой дар для раскрытия убийств. Помогают ей в этом настоящие звезды, такие как Эдриан Броуди и Джозеф Гордон-Левитт. Сериал создан Райаном Джонсоном в стиле классического детектива "Коломбо". Зрителю здесь сразу показывают преступника и заставляют дальше наблюдать за тем, как Чарли блестяще восстанавливает ход событий.

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"Шерлок" (2010–2017)

Культовая переработка классических рассказов Артура Конан Дойла переносит гениального сыщика Шерлока Холмса (Бенедикт Камбербэтч) и доктора Джона Уотсона (Мартин Фриман) в современный Лондон. В 13 полнометражных эпизодах шоураннеры Стивен Моффат и Марк Хэтисс создали невероятный детективный гибрид с запутанными преступлениями, блестящими дедуктивными цепочками и глубокой психологической химией между главными героями, которые пытаются справиться не только с загадками преступников, но и со своими собственными эмоциями.

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"Тьма" (2017–2020)

Первый немецкоязычный оригинальный сериал от Netflix начинается как классическая драма об исчезновении детей в обычном немецком городке, но быстро превращается в грандиозную и амбициозную научно-фантастическую сагу о путешествиях во времени. Главный герой, подросток Йонас (Луи Гофманн), пытается разгадать тайну самоубийства отца и неожиданно оказывается в эпицентре временной петли, связывающей судьбы четырех местных семей на протяжении десятилетий. На протяжении трех сезонов и 26 эпизодов сериал поражает чрезвычайно сложной, выверенной структурой альтернативных вселенных и глубокой философской атмосферой.

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