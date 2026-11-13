На Netflix вышел новый сверхъестественный хоррор с почти идеальным рейтингом на RT: все серии уже доступны

Стриминг Netflix представил 11 ноября новый подростковый сериал "Тело" (The Body). Психологический хоррор рассказывает о взрослении, и все восемь серий уже доступны на платформе.

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Как пишет CBR, сериал поначалу получил очень хвалебные отзывы критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes сразу после выхода его оценка профессиональных критиков была почти идеальной. Правда, к моменту написания этой заметки она заметно упала, снизившись до 83%, хотя зрительский рейтинг при этом составлял 98%. Сервис IMDb оценивал сериал на 7,3 балла из 10, а Metacritic – на 70 из 100, что соответствует оценке "в целом хвалебные отзывы".

Действие "Тела" разворачивается в 2004 году и рассказывает о группе неуправляемых учениц католической школы. Сериал в жанре подросткового хоррора создала Квинн Шепард ("Под мостом"). В нем сыграли Кристина Богич ("Играя с Грейси Дарлинг"), Сара Бустани ("Привет, красавица"), Джина Мезарос ("Орден"), Намди Асомуга ("Нож"), Луиза Краузе ("Король Келли"), Ширли Чен ("Косой"), Джексон Келли ("Питт"), София Вайли ("Карта, ведущая к тебе"), а также победительница шоу "Предатели" и бывшая участница "Холостячки" Габби Винди.

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По сюжету, в ночь на Хеллоуин сокапитанши танцевальной команды Аня (Богич) и Элиз (Бустани) вместе с затворницей Лисбет (Мезарос) приглашают новенькую Грейс (Вайли) пройти обряд посвящения в заброшенном здании. Девушки в шутку пытаются вызвать Сатану, но ритуал выходит из-под контроля. Вскоре они начинают видеть вещие видения и испытывать необычные психологические симптомы. Это вызывает массовую истерию, которая охватывает школу и все сообщество.

По словам создательницы сериала Квинн Шепард, среди источников вдохновения для нее были фильмы "Кэрри", "Тело Дженнифер", "Опасные создания" и даже "Дрянные девчонки", однако историю она стремилась подать реалистично. Также режиссер призналась, что в подростковом возрасте чрезвычайно увлекалась пьесой "Суровое испытание" и историей салемской охоты на ведьм. Поэтому ей было интересно вернуться к этой теме сквозь призму современного политического климата.

Главные истории дня

Несмотря на относительно высокие оценки сериала, пока неизвестно, продлит ли Neflix его на второй сезон. Хотя последняя серия содержит клиффхэнгер, платформа еще не приняла решение, давать ли продолжению зеленый свет.

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