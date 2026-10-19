Мини-сериалы с самым высоким рейтингом на Rotten Tomatoes: топ-8

Сегодня Rotten Tomatoes – одна из самых известных систем оценки фильмов и сериалов. Ее рейтинги влияют на кассовые сборы, рекламные кампании и выбор зрителей, а получить высокую оценку на "томатометре" – настоящая мечта для любого кинематографиста.

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Поэтому издание Collider решило составить рейтинг коротких односезонных сериалов, ориентируясь именно на оценки с этой платформы. Вот восемь мини-сериалов, рейтинги которых зашкаливают, что точно свидетельствует об их высоком качестве.

"Чернобыль" (2019)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 95%

Историческая драма, созданная Крейгом Мезином, воссоздает события, связанные с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, последствия которой унесли множество жизней и на десятилетия изменили весь регион. Мини-сериал HBO рассказывает об обстоятельствах, предшествовавших катастрофе, и событиях после взрыва, показывая причины трагедии и истории людей, рисковавших жизнью при ликвидации ее последствий. В сериале снялись Джаред Харрис, Стеллан Скашгорд, Эмили Уотсон, Пол Риттер, Джесси Бакли и другие актеры, которые воплотили на экране сотрудников станции, их близких и людей, чьи судьбы изменила авария. После выхода "Чернобыль" стал международным культурным феноменом: сериал поразил зрителей масштабом трагедии, напряженной атмосферой, режиссурой, сценарием и игрой актеров. Хотя авторы несколько отступили от исторических фактов, проект считается одной из самых сильных исторических драм в формате мини-сериала.

"Почему не Эванс?" (2022)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Детективный мини-сериал режиссера Хью Лори (того самого Хью Лори) основан на одноименном романе Агаты Кристи 1934 года. История начинается со смерти незнакомца, которого находят на поле для гольфа в Уэльсе. Бобби Джонс в исполнении Уилла Поултера случайно слышит последние слова мужчины и решает разобраться в обстоятельствах его гибели. Он действует не в одиночку, а вместе со своей давней подругой Фрэнки Дервент, которую играет Люси Бойнтон. В сериале также снялись сам Хью Лори, Джим Бродбент и Эмма Томпсон. Среди многочисленных экранизаций произведения Кристи версия 2022 года отличается легким юмором, динамичным сюжетом и качественной постановкой. Особенно убедительно выглядит дуэт главных героев, а три части истории удерживают внимание до самого финала. Хотя впоследствии сериал несколько затмили другие адаптации произведений писательницы, он остается одним из самых удачных современных проектов по ее книгам.

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Долг и позор ("Giri/Haji", 2019)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Британская криминальная драма Джо Бартона рассказывает о токийском детективе Кензо, которого играет Такехиро Хира. Герой отправляется в Лондон на поиски брата Юто, которого считали погибшим, но теперь обвиняют в убийстве племянника влиятельного босса якудзи. Это дело грозит перерасти в войну между преступными группировками, поэтому Кензо приходится разбираться не только с криминальным миром британской столицы, но и с незнакомыми ему культурой и правовой системой. Среди других заметных персонажей – детектив Сара в исполнении Келли Макдональд и Родни, которого играет Уилл Шарп. Визуально стильный, напряженный и хорошо сыгранный сериал отличается операторской работой и необычными анимационными вставками. Несмотря на то, что он не обрел такой широкой популярности, какой заслуживает, критики высоко оценили его, а поклонникам криминальных историй с психологической глубиной и постоянным напряжением стоит добавить его в список просмотра.

Главные истории дня

"Киберпанк: Бегущие по краю" (Cyberpunk: Edgerunners, 2022)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Аниме режиссера Хироюки Имаиси, созданное студиями CD Projekt Red и Studio Trigger, является приквелом к видеоигре Cyberpunk 2077. События разворачиваются примерно за год до событий игры в футуристическом мире Майка Пондсмита. В центре сюжета – уличный парень Дэвид Мартинес, который становится кибернетически усовершенствованным наемником и обнаруживает, что его организм необычайно хорошо переносит установку имплантатов. После премьеры в сентябре 2022 года сериал получил положительные отзывы благодаря выразительной анимации, продуманным персонажам и детализированному миру. История самодостаточна, поэтому для ее понимания не обязательно играть в Cyberpunk 2077. Это динамичное и увлекательное киберпанковое приключение, которое понравится как поклонникам игры, так и тем, кто только знакомится с этой вселенной. Продолжение под названием "Cyberpunk: Edgerunners 2" планируется к выходу на Netflix 20 октября 2026 года.

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Царство падальщиков (2023)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Научно-фантастический анимационный сериал для взрослых создали Джозеф Беннетт и Чарльз Хьюттнер на основе собственного короткометражного фильма "Scavengers". По сюжету, после серьезного повреждения межзвездного грузового корабля "Demeter 227" его экипаж вынужден совершить аварийную посадку на неизвестной планете. Люди оказываются разбросанными среди роскошной, но опасной природы и пытаются выжить в среде, законы которой им незнакомы. Сериал получил почти единодушное одобрение критиков, а впоследствии и премию "Эмми" в категории Creative Arts, однако не обрел широкой популярности и был тихо закрыт. Несмотря на это, "Царство падальщиков" считают одной из самых интересных современных научно-фантастических анимаций: его отличают необычные визуальные решения, увлекательный сюжет и убедительная озвучка. Это настоящая находка для тех, кто ценит смелую и оригинальную анимацию.

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"Ривер" (2015)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Британский криминальный мини-сериал Эби Морган рассказывает о детективе Джоне Ривере, которого играет Стеллан Скашгорд. Талантливый следователь переживает тяжелый период после смерти напарницы – сержанта Джеки "Стиви" Стивенсон, роль которой исполнила Никола Уокер. Вернувшись к работе с новым напарником, Ривер тайно расследует убийство Стиви и постепенно раскрывает мрачные тайны. В ключевых ролях также снялись Адил Ахтар, Лесли Мэнвилл и Эдди Марсан. Сериал сочетает в себе криминальный детектив и мрачную психологическую драму: по атмосфере он напоминает скандинавский нуар, а центральная загадка тесно переплетается с темами горя, потери и внутренней борьбы. Особую силу истории придает игра Скашгорда, а сложный эмоциональный путь главного героя делает ее увлекательной не только для поклонников детективов.

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"Канк про Землю" (2022)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

В псевдодокументальном комедийном сериале Чарли Брукера комик Дайан Морган играет Филомену Канк – ведущую, которая берется объяснять историю человечества, хотя почти ничего в ней не смыслит. Она расспрашивает настоящих ученых и экспертов о пути цивилизации от ее истоков до современности, а также выдвигает собственные абсурдные предположения о прошлом и будущем планеты. Среди участников – археолог Пол Бан, искусствовед Мартин Кемп, специалист по классической античности Найджел Спайви и композитор Ширли Томпсон. Сериал сочетает подлинные исторические факты с сатирой на документальные фильмы, а его главная изюминка – невозмутимый юмор Канк и реакции экспертов, пытающихся отвечать на ее причудливые, а порой и откровенно глупые вопросы. Дайан Морган получила за эту роль номинацию на премию BAFTA в категории "Лучшая женская роль в комедии".

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Плутон (Pluto, 2023)

Рейтинг Rotten Tomatoes: 100%

Аниме основано на манге "Плутон" Наоки Урасавы и Такаси Нагасаки, созданной по мотивам вселенной "Астробоя". События разворачиваются в мире, где люди и роботы сосуществуют после разрушительной войны, пытаясь сохранить хрупкий мир. Когда начинают гибнуть известные люди и самые развитые роботы, детектив-робот Гезихт берется за расследование и выходит на след заговора, который может угрожать всему живому на планете. "Плутон" – это одновременно напряженный научно-фантастический триллер, детектив о серии убийств и философская история о том, что значит быть человеком. Сериал поднимает сложные моральные вопросы, вызывает сильные эмоции и не отпускает внимание благодаря центральной загадке. Это один из самых ярких аниме-проектов Netflix для тех, кто ищет не только зрелищную фантастику, но и содержательную историю.

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