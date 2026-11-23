До возвращения команды супергероев, которые называют себя Мстителями, в большое кино осталось меньше месяца. И студия Marvel показала финальный трейлер блокбастера "Мстители: Восхождение Доктора Дума", в котором раскрыла завязку самого масштабного кроссовера в истории франшизы.

Видео дня

Ролик уже доступен в украинском дубляже. Фильм выйдет в прокат 17 декабря – как раз накануне рождественских праздников. Этот сезон считается одним из самых прибыльных в киноиндустрии.

Новый ролик продолжает историю, показанную в дополнительной сцене с участием Стива Роджерса и Пегги Картер, которую добавили в повторный прокат фильма "Мстители: Финал". Зрителям показывают, что пара воспитывает сына-подростка. Однажды он застает в гостиной своих родителей вместе с Фантастической четверкой, которая вернулась в прошлое, чтобы забрать Стива с собой на новую опасную миссию. Так мальчик узнает, что его отец на самом деле Капитан Америка.

Роджерсу предстоит возглавить Мстителей в борьбе против злодея невиданной силы – Доктора Дума, который скрывает лицо за железной маской. Шестерке могущественных супергероев с ним не справиться в одиночку, поэтому к ним присоединяются Фантастическая четверка, Люди Икс, вакандийцы, Громовержцы и другие.

Новый трейлер вышел после того, как повторный прокат "Мстителей: Финал" собрал внушительную кассу. Показ супергеройского блокбастера 2019 года на этот раз включал 4 новые сцены, связанные с "Восхождением Доктора Дума". Благодаря им фильм дополнительно заработал в мире 143 миллиона долларов и стал самой кассовой картиной всех времен.

РЕКЛАМА

Главным возвращением в новых "Мстителях" станет Роберт Дауни-младший. На этот раз он воплотит Доктора Дума – злодея, который, похоже, является альтернативной версией Тони Старка, или Железного человека, из другой вселенной. В фильме задействовали многочисленных персонажей из разных уголков киновселенной Marvel и не только.

Помимо Дауни-младшего, к своим ролям вернутся:

Крис Эванс – Стив Роджерс / Капитан Америка,

Крис Хемсворт – Тор,

Пол Радд – Человек-муравей,

Летиша Райт – Черная Пантера,

Себастиан Стэн – Зимний солдат,

Том Хиддлстон – Локи,

Симу Лю – Шан-Чи.

Главные истории дня

Также в фильме вновь появятся актеры из "Фантастической четверки: Первые шаги": Педро Паскаль в роли Мистера Фантастика, Ванесса Кирби – Невидимой женщины, Джозеф Куинн – Человека-факела, а Эбон Мосс-Бакрак – Существа. Флоренс Пью, уже появившаяся в фильме "Человек-паук: Абсолютно новый день", снова сыграет Елену Белову. К ней присоединятся коллеги из "Громовержцев": Дэвид Харбор в роли Красного Стража, Льюис Пуллман – Стража, Уайатт Рассел – Агента США, а Ханна Джон-Кеймен – Призрака.

Из вселенной "Людей Икс" от Fox вернутся Патрик Стюарт в роли профессора Чарльза Ксавьера, для которого эта роль стала последней, Иэн Маккеллен, играющий Магнето, Джеймс Марсден – Циклопа, Келси Грэммер – Зверя, Ребекка Ромейн – Мистик, Алан Камминг – Ночного Змея и Ченнинг Татум – Гамбита.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Маколея Калкина планируют вернуть в комедийную франшизу "Один дома".