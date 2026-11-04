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"Человек с мешком": вышел трейлер рождественской комедии со Шварценеггером

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
378
"Человек с мешком": вышел трейлер рождественской комедии со Шварценеггером
Легенда боевиков Арнольд Шварценеггер сыграет самого Санта-Клауса. Источник: Amazon MGM

В фильмографии Арнольда Шварценеггера рождественская тема – не нова. Ровно 30 лет назад вышел фильм "Подарок на Рождество", в котором он играл отца, пытающегося достать для сына дефицитную игрушку в подарок. И вот актер возвращается в праздничное кино.

На этот раз Шварценеггер сыграет самого Санта-Клауса. Роль рождественского волшебника он исполнит в фильме "Человек с мешком" от студии Amazon MGM. Компания уже представила первый трейлер картины, премьера которой на платформе Amazon Prime запланирована на 2 декабря.

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По сюжету, один непослушный эльф похищает волшебный мешок Санты. Чтобы вернуть его, Санта вынужден обратиться за помощью к вору по имени Венс, которого играет звезда сериала "Ричер" Алан Ритчсон. Вместе с дочерью Санты и группой неудачников им предстоит провернуть крупнейшее ограбление в жизни Венса, чтобы спасти Рождество.

Кроме Шварценеггера и Ритчсона, в фильме снялись Беркли Джеймс, Майкл Сирил Крайтон, Лиза Коши, Кайл Муни, Джейн Краковски, а также Кен Джонг и Аквафина. Режиссером фильма стал Адам Шенкман, а сценарий написал Аллан Райс.

"Человек с мешком" продолжает череду звездных рождественских комедий Amazon MGM Studios. Ранее компания выпустила "Кэнди-кейн-лейн" (2023) с Эдди Мерфи, "Красное уведомление" (2024) с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом, а также "О, какая радость" (2025) с участием Мишель Пфайффер и Фелисити Джонс.

Ранее OBOZ.UA публиковал финальный трейлер третьей части "Дюны", которая тоже должна выйти на рождественские праздники.

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