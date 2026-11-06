''Людей остается мало, но город стоит'': Роман Бочкала представил IMAX-фильм о Святогорске

Еще год назад сюда приезжали семьи с детьми. Сегодня в Святогорске слышны прежде всего генераторы и дроны. Журналист и волонтер Роман Бочкала побывал в городе и снял о нем фильм в формате IMAX. В нем показаны логистика, будни местных жителей, работа волонтеров и главный вопрос: можно ли восстановить Святогорск.

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Дорога под конвоем

Попасть в Святогорск сейчас крайне сложно. Поездку нужно согласовать с военными, а военную администрацию города следует предупредить заранее. Заезжают только вместе с военными, под конвоем и с техническим прикрытием.

Едут со скоростью 150–170 км/ч. Вражеские дроны прошивают защитные сети насквозь, поэтому у остановившейся машины нет шансов. Килл-зону, по словам сопровождающих, оборудовали вдоль берега реки, хотя сейчас линия, говорят, уже сместилась.

"Бродвей" с объявлением "Куплю дроны"

Центральная туристическая улица Святогорска когда-то была местом, где бывал каждый отдыхающий: пил кофе, гулял, покупал сувениры. Бочкала называет ее святогорским Бродвеем. Теперь на ней висит объявление "Куплю дроны", и это красноречивая деталь прифронтового быта.

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Автор бывал в городе много раз, в последний раз – год назад. Контраст, говорит он, разительный: тогда жизнь еще кипела, а сейчас детей на улицах нет совсем. Город фактически разрушен. Украинская школа, которой больше века, не пережила российского "освобождения".

Одна из местных жительниц вспоминает, что Святогорск был богатым курортом, куда съезжались отдыхать весь Донбасс и вся Украина. Теперь людей осталось очень мало. На вопрос, как они будут зимовать без окон, люди отвечают просто: есть фонарики и свечи. Те, кто остался, свой выбор сделали: оставаться, а дальше будет как будет.

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Звук генератора и конфеты на полках

Как и по всей линии фронта, жизнь в Святогорске звучит как генератор: где он работает, там есть тепло, кофе и свет. Магазин держится, хотя ассортимент скромный. Больше всего берут сахар и конфеты, колбасу раскупили. Продавщица раньше работала в "Новой почте", переехала сюда и осталась. Говорит, что рада каждому покупателю. Бочкала в ответ подчеркивает, что от таких людей очень многое зависит в жизни общины.

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Лиман: 15% города

Соседнему Лиману намного тяжелее. Местные рассказывают, что россияне разрушали там девятиэтажки трехметровыми авиабомбами: дом, в который попадает такая бомба, просто складывается.

Собеседники Бочкалы говорят, что операция "Вивальди" позволила разблокировать Лиман. В течение месяца оттуда выходило примерно 70–80 человек, а до этого они восемь месяцев были отрезаны. От города, по оценке жителя северной части, осталось около 15%. Выйти на улицу невозможно даже ночью, нельзя зажечь даже сигарету. Умирающих людей хоронят прямо во дворах. Одна из таких историй – о 75-летней женщине, которую похоронили возле дома. Краткий вывод жителя: "Дронов больше, чем птиц".

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"Святокорск" от Кремля

Отдельный эпизод фильма посвящен российской пропаганде. Пару месяцев назад российская сторона заявила, что город, фигурировавший в их новостях как "Святокорск", якобы с 1 сентября находится под контролем РФ, и Бочкала вспоминает заявление Путина о том, что Святогорск "ихний". Ответ был наглядным. Начальник Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин вышел на улицу Ивана Мазепы в центре города и 2 сентября 2026 года записал видео: над ним украинское небо, по городу развешаны украинские флаги.

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По словам Рыбалкина, это в очередной раз показывает, как сильно россияне хотят захватить Святогорск. В разговоре упоминают и показательный факт: во всей России две лавры, а в Украине три (Святогорская, Киево-Печерская и Почаевская).

Лавра, старше Крещения Руси

Именно Святогорская лавра, действующий мужской монастырь и одна из главных святынь православного мира, делает город уникальным. В истории обители уже были периоды, когда она фактически прекращала существование. Насельник монастыря вспоминает времена императрицы Екатерины, которая пришла в православие из лютеранства и не понимала смысла монашества. Тогда секуляризировали монастырские земли, а многие обители закрыли.

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Меловые пещеры лавры, по данным историков и археологов, выкопали еще в IX веке, то есть более тысячи лет назад, до крещения Руси. В монастыре считают вполне вероятным, что здесь бывали Кирилл и Мефодий: они проповедовали в Хазарии, а неподалеку археологи раскопали один из хазарских городов.

Сейчас протяженность пещер составляет около 900 метров, хотя когда-то они были значительно длиннее. Часть горы срезали во время строительства Успенского собора, несколько раз случались обвалы. Храм святителя Николая на скале раньше тоже был пещерным. В монастыре помнят и давнюю традицию крестного хода на лодках: в отдельные годы на воду выходило более сотни судов.

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Сотня собак и четыре ведра каши

Даже в таком городе кто-то заботится о бездомных животных. Местная опекунша ухаживает примерно за сотней собак. Зимой она кормит их преимущественно кашей, и каждый день на это уходит четыре ведра.

Роман Бочкала призывает всех, кто хочет помочь святогорцам, приезжать, но не с пустыми руками, ведь волонтеры с пустыми руками не ездят.

Реально ли восстановить?

Как отмечает автор, восстановить Святогорск можно очень быстро. Здесь сохранились дороги и коммуникации, а главное – сохранились люди. Это жители Святогорска, которые даже сегодня живут в своем городе, верят в себя, в Вооруженные силы, в Украину и в то, что Святогорск стоит.