Лучше ''Йеллоустоуна'': названы 7 удачных сериалов-вестернов

В июне 2018 года на телеканале Paramount Network состоялась премьера неовестерна, которому было суждено по-новому раскрыть этот жанр. Сериал "Йеллоустоун" с Кевином Костнером и в целом великолепным актерским ансамблем рассказывает о жизни семьи Даттон в штате Монтана и их борьбе за землю, на которой стоит их ранчо.

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Это жестокое, мрачное и полное насилия шоу, в котором драма, предательства и конфликты происходят чуть ли не на каждом шагу. Без преувеличения, это один из лучших неовестернов всех времен, который можно пересматривать снова и снова, не теряя интереса. Впрочем, если вы уже досмотрели "Йеллоустоун" и ищете что-то не менее захватывающее, издание Collider советует обратить внимание на семь других шедевров жанра.

"Бонанца" (1959-1973)

В 1950-х годах телевизионные вестерны только набирали популярность, и одним из самых любимых зрителями шоу стала "Бонанца". Сериал телеканала NBC, премьера которого состоялась в 1959 году, входит в число самых долгоиграющих телевизионных вестернов в истории. Его действие происходит в 1860-х годах в Вирджиния-Сити, штат Невада, где во времена золотой лихорадки живет состоятельная семья Картрайтов. Важную роль в сюжете играет горнодобывающая промышленность, в частности добыча серебряной руды, залежи которой обнаружили неподалеку от города еще в 1859 году. Здесь есть все характерные атрибуты классического вестерна, а главная мелодия сериала стала одной из самых известных в истории телевидения. Неудивительно, что сериал вошел в список 50 величайших телевизионных шоу по версии TV Guide.

"Одинокий рейнджер" (1949-1957)

Говоря о становлении телевизионных вестернов, невозможно обойти стороной "Одинокого рейнджера" – сериал, который помог сделать этот жанр популярным на телевидении и стал первым настоящим рейтинговым хитом канала ABC. Изначально это была успешная радиопостановка, которая в 1949 году получила телевизионное продолжение и сразу завоевала симпатии зрителей. В центре сюжета – отряд техасских рейнджеров, попавший в засаду. Все, кроме одного, погибают. Единственный выживший, известный как Одинокий рейнджер (в разных эпизодах его сыграли Джон Харт и Клейтон Мур), объединяется с коренным американцем Тонто (Джей Сильверхилс), который спас его и помог выздороветь. Вместе они переживают опасные приключения. Яркие персонажи и захватывающие истории сделали шоу одним из важнейших для популяризации вестернов. В отличие от "Йеллоустоуна", этот сериал гораздо лучше подходит для семейного просмотра, в том числе и с детьми.

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"Правосудие" (2010-2015)

Еще до того, как "Йеллоустоун" стал одним из главных представителей жанра неовестерн, эту роль вполне можно было отдать сериалу канала FX "Правосудие". Его сняли по мотивам рассказа Элмора Леонарда "Огонь в норе", соединив атмосферу классических вестернов с современными реалиями. Главный герой – Рейлан Гивенс (Тимоти Олифант), федеральный маршал США, который привык действовать так, будто до сих пор находится на Диком Западе XIX века. Такой подход часто создает ему проблемы и делает мишенью для преступников, в частности Бойда Краудера (Уолтон Гоггинс) – заядлого грабителя банков. Необычное сочетание старомодных методов правоохранителя с современным миром, сильная актерская игра и захватывающие сюжетные линии помогли сериалу стать одним из самых ярких представителей жанра. Если бы не появление "Йеллоустоуна", именно "Правосудие" вполне могло бы считаться главным неовестерном своего времени.

Главные истории дня

"Маленький домик в прериях" (1974-1983)

Обычно вестерны ассоциируются с перестрелками посреди городков, погонями за преступниками и вооруженными представителями закона. Однако жанр не ограничивается лишь динамичными приключениями и стрельбой. Прекрасный пример – сериал NBC "Маленький домик в прерии", который сделал ставку на историческую семейную драму. За основу взяли одноименную книгу Лоры Инглз Уайлдер. Сюжет рассказывает о семье Инглзов, которая в 1840-х годах переезжает в городок Уолнат-Гроув в штате Миннесота. История преимущественно показана глазами Лоры (Мелисса Гилберт) – средней дочери Чарльза (Майкл Лэндон) и Кэролайн (Карен Грассл). Шоу показывает взросление девочки от детства до зрелого возраста. Главная тема сериала – сила семьи, поддержка и сплоченность общины. Герои вместе с жителями городка преодолевают трудности благодаря взаимопомощи и крепким семейным связям. Это совсем иной взгляд на семейные отношения, чем в "Йеллоустоуне", где семья нередко становится источником проблем. Поэтому тем, кто ищет более душевный и ориентированный на семью вестерн, этот сериал точно понравится.

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"Мэверик" (1957-1962)

В конце 1950-х годов вестерны стали одним из главных жанров телевизионного эфира, особенно на канале ABC, который уже добился большого успеха с "Одиноким рейнджером". Когда этот сериал завершился в 1957 году, телеканалу понадобилась новая популярная история на замену. Ею стал "Мэверик" – комедийный вестерн, созданный Роем Хаггинсом. В центре сюжета – Бретт Мэверик (Джеймс Гарнер), азартный картежник, который постоянно ищет возможность сыграть в покер по-крупному. Именно вокруг таких партий разворачивается немало комичных ситуаций, хотя сериал не ограничивается одной лишь карточной игрой: здесь хватает и опасных приключений, и злодеев, и метких стрелков, как и полагается классическому вестерну. "Мэверик" сочетает юмор с захватывающими историями и остается одним из тех сериалов, которые с годами не утратили актуальности. Это действительно неподвластная времени классика, которую современному Голливуду лучше не пытаться переснимать.

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"1883" (2021-2022)

После большого успеха "Йеллоустоуна" появление целой франшизы было лишь вопросом времени. Первым сериалом, расширившим историю оригинального шоу, стал приквел "1883", созданный Тейлором Шериданом. И хотя он является частью той же истории, по сюжету и атмосфере вполне может превзойти сериал-первоисточник. События разворачиваются после Гражданской войны в США: семья Даттонов покидает Теннесси и отправляется на запад, в итоге добираясь до Монтаны. Именно там они обустраивают новый дом на землях, где впоследствии появится огромное ранчо "Йеллоустоун-Даттон". Мини-сериал подробно показывает, как формировалась семья и через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы найти свое место и обеспечить себе жизнь в непростые времена. В отличие от "Йеллоустоуна", здесь значительно меньше чрезмерной драматизации и токсичных конфликтов, зато больше традиционной вестерн-атмосферы. Поэтому зрителям, которым не по душе бешеный темп и постоянное напряжение основного сериала, "1883" может понравиться гораздо больше.

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"Дымок из ствола" (1955-1975)

Среди всех упомянутых сериалов есть один, который, по мнению автора, превосходит не только "Йеллоустоун", но и остальных конкурентов. Это "Дымок из ствола". Как и многие другие вестерны того времени, сначала он существовал в формате радиошоу, а в 1955 году благодаря телеканалу CBS появилась его телевизионная версия. Вряд ли тогда кто-то мог предположить, что сериал станет одним из главных проектов канала на следующие 20 лет. События происходят в Додж-Сити, штат Канзас, после окончания Гражданской войны. Главный герой – федеральный маршал Мэтт Диллон (Джеймс Арнесс), который защищает местных жителей от преступников и поддерживает порядок в городе. "Дымок из ствола" часто приводят как образец того, каким должен быть настоящий классический вестерн: здесь есть и драматические истории, и напряженные перестрелки, и захватывающие приключения, причем все это умещается в отдельные эпизоды. Благодаря выразительной атмосфере Дикого Запада и сильным сюжетам сериал остается одним из лучших представителей жанра и, без сомнения, заслуживает внимания даже на фоне "Йеллоустоуна".

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