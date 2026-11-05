"Константин": что известно о продолжении знаменитого фильма и будет ли там Киану Ривз

Продолжения мистического триллера "Константин: Повелитель тьмы" фанаты ждут уже более 20 лет. И недавно появились новости о том, что следующий фильм уже запустили в работу, однако теперь будущее этого проекта снова под вопросом.

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Как пишет Collider, его разработку не останавливали, однако это будет совсем не то продолжение, на которое надеялись поклонники. По имеющимся данным, сейчас DC Studios, которой принадлежит персонаж, работает над новым фильмом о нем. Сценарий к нему пишет режиссер Фрэнсис Галуппи. Сейчас он также занимается следующей частью популярной хоррор-франшизы Сэма Рэйми "Зловещие мертвецы: Гнев".

В то же время эта новость поставила под сомнение перспективы прямого продолжения фильма 2005 года с Киану Ривзом в главной роли. Ранее сообщалось, что сиквел находится на раннем этапе разработки, а к работе над ним привлечены и сам Ривз, и режиссер оригинальной картины Фрэнсис Лоуренс. Еще в прошлом месяце появилась информация, что работа над продолжением продолжается, несмотря на слияние материнской компании DC, студии Warner Bros., с Paramount. Глава DC Studios Джеймс Ганн также подтвердил в прошлом году в подкасте Bobatalks, что время от времени обсуждал с Ривзом возможность создания нового фильма.

Сообщается также, что приглашение Галлуппи написать сценарий нового "Константина" не обязательно означает, что он же займет режиссерское кресло. Неизвестно и то, заменит ли новый проект потенциальный сиквел с участием Ривза и Лоуренса. Впрочем, не секрет, что работа над продолжением продвигается непросто. В упомянутом интервью Ганн признался, что до сих пор даже не читал сценарий нового фильма с Ривзом. Возможно, причина в том, что сам актер пока не доволен предложенным вариантом. По крайней мере, об этом ранее рассказывал его коллега Питер Стормаре, сыгравший Сатану в оригинальной картине.

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Новость о перезапуске "Константина" вряд ли порадует поклонников оригинального фильма, однако это еще не значит, что на продолжении истории поставили крест. Скорее всего, новая картина станет частью обновленной вселенной DC (DCU), в которой уже появился Супермен в исполнении Дэвида Коренсвета, а также должен дебютировать Джон Стюарт в воплощении Аарона Пьера. Недавно Ганн также подтвердил, что вскоре начнется кастинг на роль Бэтмена для этой вселенной. Похоже, это в очередной раз подтверждает, что версия героя Роберта Паттинсона из фильма "Бэтмен" и его будущего продолжения будет существовать в отдельной сюжетной линии.

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С учетом этого сиквел Киану Ривза и Фрэнсиса Лоуренса все еще может выйти как самостоятельная история в рамках линейки Elseworlds – проектов DC, рассказывающих о событиях за пределами основной киновселенной. Однако пока остается только ждать дальнейших новостей.

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