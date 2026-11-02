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Когда выйдет третий "Зверополис": что известно о сюжете мультфильма

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
135
Когда выйдет третий "Зверополис": что известно о сюжете мультфильма
Ник и Джуди точно вернутся в "Зверополисе 3". Источник: Disney

Студия Disney Animation уже подтвердила разработку третьей части мультфильма "Зверополис", и теперь журналистам удалось узнать, в каком новом направлении будет развиваться его сюжет. Расследования Джуди Хоппс и Ника Уайлда пойдут в совершенно новом направлении.

Как пишет издание Collider, концепция заключается в том, что градостроителям Зверополиса пришлось изрядно поломать голову, чтобы обустроить город, в котором все животные могли бы комфортно сосуществовать – от жирафов до мышей. В результате получился настоящий мегаполис, где инфраструктура не менее интересна, чем сами животные, которые ею пользуются. Каждый район порождает новые вопросы о том, как здесь все устроено, а появление каждого нового вида еще больше усложняет эту задачу в фантастическом мире Disney.

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Дуэт Джуди и Ника и дальше будет оставаться в центре истории, однако зрителям еще предстоит исследовать целое животное царство, которое сосуществует в городе. Впрочем, увидеть продолжение любимой истории в ближайшее время не удастся. Директор по креативному развитию Disney Animation Джаред Буш сообщил, что создателям мультфильма "понадобится немало времени, чтобы все сделать как следует".

"Думаю, в любом фильме, действие которого происходит в мире Зверополиса, Джуди и Ник будут оставаться в самом центре событий. Зрители уже знают, что мы собираемся добавить в этот мир птиц. И, похоже, на этот раз мы впервые выйдем за пределы самого города Зверополис", – сообщил Буш. Более того, он поделился, что идея расширить анимационную вселенную за счет рептилий или птиц появилась еще во время работы над первым фильмом более 10 лет назад.

Что касается сроков выхода "Зверополиса 3", Буш объяснил, что премьера вряд ли состоится в ближайшем будущем. По его словам, график выхода новых фильмов студии зависит от того, как продвигается работа над самим фильмом, как складывается ситуация с другими фильмами и что происходит в мире в целом.

Буш также подробнее рассказал о принципах планирования. По его словам, когда он говорит о десятилетнем плане студии, то примерно представляет, какие фильмы должны выйти в течение этого периода. "Первые пять лет я знаю очень хорошо. Что касается следующих пяти – должен как минимум понимать, к чему мы движемся. Ведь создание наших фильмов занимает от четырех до шести лет, поэтому нужно заранее представлять, что будет дальше", – объяснил он.

Пока Disney Animation не объявляла, когда именно может выйти "Зверополис 3". Известно лишь, что проект находится на стадии активной разработки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда выйдет следующий мультфильм о покемонах и о чем он будет.

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