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Когда выйдет фильм по мотивам "Игры престолов": известны подробности

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read1 мин
icon 55
Когда выйдет фильм по мотивам "Игры престолов": известны подробности
Полнометражный спин-офф «Игры престолов» также будет посвящён династии Таргариенов
Источник: HBO

Первый полнометражный фильм во вселенной "Игры престолов" получил дату премьеры. Картина с подзаголовком "Завоевание Эйгона" выйдет в мировой прокат 6 июня 2029 года.

Как пишет Variety, режиссером картины выступит постановщик сериала "Рыцарь семи королевств" Оуэн Харрис, а сценарий напишет Бо Уиллимон. О сюжете будущего фильма пока известно немного. Сообщается лишь, что история расскажет об Эйгоне I, основателе династии Таргариенов, и его завоевании Вестероса. Хронологически эти события происходят за несколько веков до событий оригинального сериала "Игра престолов". Сам Эйгон I еще ни разу не появлялся на экранах, и кто сыграет его роль в картине, пока неизвестно.

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На данный момент два успешных спин-оффа "Игры престолов" посвящены именно истории династии, основанной Эйгоном. Таргариены находятся в центре сериалов "Дом Дракона" и "Рыцарь семи королевств". В оригинальном сериале эту династию представляла Дейенерис Шторморожденная в исполнении Эмилии Кларк. Сам сериал "Игра престолов", снятый по бестселлерам Джорджа Р. Р. Мартина, выходил в течение восьми сезонов с 2011 по 2019 год и завоевал множество наград "Эмми".

Среди других работ режиссера "Завоеваний Эйгона" Оуэна Харриса – несколько серий "Черного зеркала", ремейк "Сумеречной зоны" 2019 года и сериал "Дивный новый мир" с Олденом Эренрайком. Сценарист Бо Уиллимон в свое время был шоураннером хита от Netflix "Карточный домик" и писал сценарий для сериала "Андор" по вселенной "Звездных войн" от Disney+.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда выйдет новый спин-офф культовых "Парней" от Prime Video.

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