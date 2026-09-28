Супергеройский сериал "Пацаны" от Prime Video в этом году подошел к концу, но стриминговая платформа не планирует закрывать вселенную, подарившую зрителям успешный проект. У него уже есть два спин-оффа, и вскоре мир должен увидеть еще один.

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Как пишет Collider, будущее шоу вернет время вспять, чтобы исследовать историю корпорации Vought – одного из столпов вселенной "Парней". Премьера сериала, получившего название "Восхождение Vought", состоится на Prime Video в 2027 году.

Первый спин-офф "Пацанов" назывался "Осатаневшие". Это был анимационный проект, просуществовавший всего один сезон. Второе продолжение под названием "Поколение V" вышло в 2023 году и рассказывало историю младших персонажей в колледже для супергероев. Шоу продержалось в эфире два сезона.

События третьего сезона будут происходить в 1950-е годы, когда могущественная корпорация Vought только начинала свой путь. Группа людей обнаруживает, что Vought пытается скрыть убийство, и они намерены привлечь компанию и ее супергероев к ответственности.

В "Восхождении Vought" главные роли сыграют Мейсон Дай ("Странные чудеса"), Уилл Гочман ("Голубая кровь"), КиКи Лейн ("Бессмертная гвардия"), Джорден Майри ("Бродяги"), Николо Пасетти ("Все сердце"), Элизабет Поузи ("Хиллз"), Рикки Стаффьери ("Медведь") и Брайан Дж. Смит ("Восьмое чувство"). Точная дата премьеры нового сериала пока неизвестна.

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