Компания Disney разрабатывает новое продолжение культовой рождественской комедии "Один дома" с участием Маколея Калкина, сыгравшего Кевина Маккаллистера в первых двух фильмах франшизы. На этот раз история может рассказать о взрослом Кевине, который сам уже стал отцом.

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О начале работы над проектом сообщило издание Variety. По его информации, Сет Роген и Эван Голдберг работают над сценарием вместе с Калкином, а также выступят продюсерами картины через свою компанию Point Grey. Disney пока не раскрывает подробностей сюжета и информации об актерском составе.

Возвращение Кевина

По данным Deadline, идея нового фильма возникла после того, как сам Калкин предложил Disney концепцию продолжения. В центре сюжета должен оказаться взрослый Кевин, который теперь воспитывает собственного ребенка. При этом официального подтверждения этой сюжетной линии от Disney пока нет.

Прежде чем полноценно взяться за "Один дома", Роген и Голдберг должны завершить подготовку к своему оригинальному комедийному фильму ужасов для Universal Pictures, который планируют снимать самостоятельно.

История франшизы

Оригинальный фильм "Один дома" вышел в 1990 году. Тогда девятилетний Маколей Калкин сыграл Кевина Маккаллистера – самого младшего мальчика в большой семье, которого случайно оставили одного дома перед рождественскими каникулами.

Пока родные отдыхали за границей, мальчик устроил быт без взрослых, а затем вступил в противостояние с двумя грабителями, известными как Мокрые бандиты. Их сыграли Джо Пеши и Дэниел Стерн.

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Режиссером первой части стал Крис Коламбус, сценарий написал Джон Хьюз. В фильме также снялись Кэтрин О'Хара, Джон Херд и Роберт Блоссом.

В 1992 году вышло продолжение "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", в котором сохранили основную концепцию первой картины, но перенесли действие в большой город.

Следующие фильмы франшизы уже не были так тесно связаны с оригинальным актерским составом. Третья часть вышла в 1997 году, а главную роль сыграл Алекс Д. Линц. Четвертый и пятый фильмы сняли для телевидения, а шестой – "Один дома: Праздничное ограбление" (Home Sweet Home Alone) – вышел на платформе Disney+ в 2021 году.

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Реакция режиссера

Новость о разработке продолжения появилась вскоре после интервью Variety с режиссером первых двух фильмов Крисом Коламбусом. Он признался, что не знал о подготовке нового проекта, а также усомнился в возможности вернуть прежнюю атмосферу франшизы после смерти Кэтрин О'Хары, сыгравшей маму Кевина.

Актриса умерла 30 января в возрасте 71 года. Коламбус назвал ее и Калкина эмоциональным центром первого фильма.

"Кэтрин, как я всегда говорил, – это 50% "Один дома". В фильме есть своеобразные инь и ян – Кэтрин О'Хара и Маколей Калкин. Без этих двоих фильма просто не существует, ведь именно они создают эмоциональный центр этой истории", – объяснил режиссер.

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При этом Коламбус положительно отозвался о возвращении Калкина к образу взрослого Кевина в рождественской рекламе McDonald's, которая вышла 17 ноября.

Он также заявил, что хотел бы увидеть возвращение оригинального актерского состава, в частности исполнителей ролей грабителей Гарри и Марва – Джо Пеши и Дэниела Стерна.

"Дэниел Стерн и Джо Пеши – идеальный комедийный дуэт для этого фильма. В следующих продолжениях пытались сделать персонажей такими же смешными и интересными, как Ден и Джо, но между ними была химия, которую невозможно определить. Такое не повторить", – сказал Коламбус.

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Ранее режиссер неоднократно скептически высказывался о новых попытках вернуть франшизу на экраны. В 2020 году он назвал запланированный Disney перезапуск пустой тратой времени, а в прошлом году в интервью Entertainment Tonight заявил, что создание еще одного "Сам дома" было бы ошибкой.

Кроме того, Коламбус сейчас готовится к работе над третьей частью "Гремлинов", съемки которой должны начаться в начале следующего года.

Рекламное возвращение

Интерес к возможному продолжению усилился после того, как прошлым летом появились сообщения о желании Калкина снова сыграть Кевина. Недавно актер появился в рождественской рекламе McDonald's, где предстал в знакомом образе уже взрослого героя.

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Именно после этого появления разговоры о новой части франшизы вновь активизировались. В декабре 2023 года Кэтрин О'Хара также выступила на церемонии открытия звезды Калкина на Аллее славы в Голливуде.

Сет Роген тоже довелось работать с О'Харой. Она сыграла руководителя студии Пэтти Ли в его комедийном сериале Apple TV+ "Студия". Эту роль актриса исполняла до своей смерти.

Тем временем Крис Коламбус готовится к другим кинопроектам. Помимо работы над третьей частью "Гремлинов", он выступил исполнительным продюсером будущего фильма ужасов Роберта Эггерса "Вервульф", премьера которого запланирована на 25 декабря.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что звезда "Один дома" Маколей Калкин шокировал рассказом о том, почему уже 30 лет не разговаривает с отцом: хотел сесть в тюрьму, лишь бы не видеть его.