17 ноября в кинотеатре "Планета Кино" в ТРЦ Blockbuster Mall состоялась гала-премьера фильма "Голодные игры: Рассвет перед Жатвой". Украинские звезды, блогеры, представители СМИ и партнеры события одними из первых увидели новую часть франшизы на большом экране IMAX – еще до начала проката 19 ноября.

Видео дня

На один вечер премьера превратилась в Капитолийский бал. Гости поддержали дресс-код, вдохновленный миром Панема, – изысканная роскошь, цветы и бабочки. Выразительные аксессуары и смелые детали дополнили их образы.

Особенным моментом вечера стало награждение за лучший образ. Победителя выбрал дизайнер украинского бренда шляп Eromin, который вручил самым стильным гостям подарок от бренда.

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После общения и фотосъемки гости переместились в зал IMAX, чтобы погрузиться в историю молодого Хеймитча Абернати. События фильма разворачиваются за 24 года до первых "Голодных игр": шестнадцатилетний герой из Дистрикта 12 становится участником 50-х Игр, где число трибутов вдвое больше, чем обычно. Его ждут испытания, неожиданные союзы и выбор, последствия которого будет ощущать весь Панем.

Главные истории дня

От режиссера Фрэнсиса Лоуренса. В фильме сыграли Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Рэйф Файнс, Гленн Клоуз, Джесси Племонс, Эль Фаннинг, Киран Калкин и другие.

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Партнерами премьеры стали: MAKEUP, FlowerPot и Eromin.

Информационную поддержку обеспечили: Новый канал, "Ты Киев", ComicCon, Marie Claire и "Кинологические вечорницы".

Издатель книги в Украине – книжный магазин Bookchef.

Смотрите "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" с 19 ноября только в кинотеатрах, а также в крупных премиальных форматах: IMAX, ScreenX, 4DX!

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