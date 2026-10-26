"Глиноликий" уже в украинских кинотеатрах: чем привлекает первый хоррор DC Studios

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Восемь недель испытаний: три даты до конца года, которые могут изменить ход войны. Интервью с ДолговымВосемь недель испытаний: три даты до конца года, которые могут изменить ход войны. Интервью с Долговым"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМПочему реактивные дроны начали долетать до Ровенской, Волынской и Львовской областей: в Воздушных силах дали ответПочему реактивные дроны начали долетать до Ровенской, Волынской и Львовской областей: в Воздушных силах дали ответБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИллюстрация – два пожилых мужчины со смартфонамиПенсионерам в Украине предлагают спецтариф на мобильную связь: какова цена и условияПять знаков зодиака увидят изменения в своих отношениях и финансовом положении после 26 октябряПять знаков зодиака увидят изменения в своих отношениях и финансовом положении после 26 октябряСвободный экспорт металлолома может вернуть "серые" схемы и лишить металлургию стратегического сырья – медиаСвободный экспорт металлолома может вернуть "серые" схемы и лишить металлургию стратегического сырья – медиаИнвестиции в ОВГЗ без комиссии: Sense Bank рассказал, как меняются портфели клиентовИнвестиции в ОВГЗ без комиссии: Sense Bank рассказал, как меняются портфели клиентовИз 64 узбеков выжили трое: всплыли подробности о том, как Россия бросает иностранцев на войну против УкраиныИз 64 узбеков выжили трое: всплыли подробности о том, как Россия бросает иностранцев на войну против УкраиныПутин теряет одного из последних союзников в Европе: что означает поражение Вучича на выборах в СербииПутин теряет одного из последних союзников в Европе: что означает поражение Вучича на выборах в Сербии

"Глиноликий" уже в украинских кинотеатрах: чем привлекает первый хоррор DC Studios

Катерина МалайКатерина Малай
Time to read2 мин
504
"Глиноликий" уже в украинских кинотеатрах: чем привлекает первый хоррор DC Studios
История одного из самых известных злодеев Готэма. Источник: постер

22 октября 2026 года в украинский прокат вышел "Глиноликий" – первый фильм DC Studios в жанре хоррора. Режиссер Джеймс Уоткинс, известный по фильму "Не говори со злом", рассказывает историю одного из самых известных злодеев Готэма через потерю внешности, разрушение карьеры и одержимость местью.

Голливудская звезда, которая теряет собственное лицо

В центре сюжета – Мэтт Хейген, который проходит путь от уличного парня до восходящей звезды Голливуда. Его успех обрывается после столкновения с местным криминальным авторитетом: жестоко изуродованный актер теряет привычную жизнь. Шанс вернуть прежнюю внешность он находит в экспериментальном лечении.

Сначала терапия дает желаемый результат, однако со временем стирает для Мэтта грань между реальностью и бредом. Стремление восстановить себя уступает жажде расправы, а изменения тела сопровождают его превращение в чудовище. Именно этот путь от отчаяния к ярости становится основой истории происхождения Глиноликого.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
381
Сериал по Стивену Кингу продлили на 2 сезон: известны подробности
381
Сериал по Стивену Кингу продлили на 2 сезон: известны подробности
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
360
Звездный лорд вернется в новых фильмах Marvel: известны подробности
360
Звездный лорд вернется в новых фильмах Marvel: известны подробности
Оксана ГейдорОксана Гейдор
3,9 т.
Жизнь в Украине после победы. Режиссер Валентин Васянович, заявивший о себе всему миру, рассказал о будущем, к которому мы не готовы
3,9 т.
Жизнь в Украине после победы. Режиссер Валентин Васянович, заявивший о себе всему миру, рассказал о будущем, к которому мы не готовы

Кто сыграл в "Глиноликом" и в каком формате его показывают

Тома Риса Харриса зрители знают по фильмам "Джентльмены" и "Миссия Кандагар", а Наоми Аки – по фильмам "Микки 17" и "Звездные войны: Скайуокер. Восход". В актерский состав также вошли Дэвид Денсик ("007: Не время умирать"), Макс Мингелла ("Вавилон"), Эдди Марсан ("Шерлок Холмс"), Нэнси Кэрролл и Джошуа Джеймс.

Американский фильм создали 6th & Idaho Productions, DC Studios, The Safran Company и Warner Bros. Studios. В украинских кинотеатрах "Глиноликого" показывают в формате 2D. 

Почему фильм стоит посмотреть

Одно из преимуществ фильма – его самостоятельность. Как подчеркивает Variety, для просмотра не нужно знать многолетнюю историю персонажа в комиксах или разбираться в связях киновселенной DC. Издание отмечает гротескную режиссуру Воткинса, практические гримерные эффекты и дух хорроров 1990-х. Это повод обратить внимание на премьеру даже тем, кто обычно обходит стороной супергеройское кино, но любит телесный ужас и мрачные истории мести.

Друга причина – главная роль Тома Риса Харриса. TechRadar отмечает его многогранную игру: актер передает страх, отчаяние, влюбленность и гнев человека, который постепенно теряет ощущение собственного "я". Сочувствовать пострадавшему герою становится все сложнее, когда его месть приобретает осознанную жестокость. Важное место занимают и отношения Метта с исследовательницей Кейтлин Корр в исполнении Наоми Аки – надежда на спасение оборачивается опасной эмоциональной зависимостью.

Визуальным украшением стал Готэм: неоновый свет, мокрые улицы и нуарная атмосфера сочетаются с яркой комиксовой палитрой. В то же время оценки не всецело восторженные: TechRadar считает некоторые второстепенные сюжетные линии недостаточно развитыми, а возможности перевоплощения героя – не полностью использованными. Однако актерская работа, грим и трагическая основа истории остаются весомыми аргументами в пользу просмотра.

Похожие темы
киновыходные
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!