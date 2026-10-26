"Глиноликий" уже в украинских кинотеатрах: чем привлекает первый хоррор DC Studios

22 октября 2026 года в украинский прокат вышел "Глиноликий" – первый фильм DC Studios в жанре хоррора. Режиссер Джеймс Уоткинс, известный по фильму "Не говори со злом", рассказывает историю одного из самых известных злодеев Готэма через потерю внешности, разрушение карьеры и одержимость местью.

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Голливудская звезда, которая теряет собственное лицо

В центре сюжета – Мэтт Хейген, который проходит путь от уличного парня до восходящей звезды Голливуда. Его успех обрывается после столкновения с местным криминальным авторитетом: жестоко изуродованный актер теряет привычную жизнь. Шанс вернуть прежнюю внешность он находит в экспериментальном лечении.

Сначала терапия дает желаемый результат, однако со временем стирает для Мэтта грань между реальностью и бредом. Стремление восстановить себя уступает жажде расправы, а изменения тела сопровождают его превращение в чудовище. Именно этот путь от отчаяния к ярости становится основой истории происхождения Глиноликого.

Кто сыграл в "Глиноликом" и в каком формате его показывают

Тома Риса Харриса зрители знают по фильмам "Джентльмены" и "Миссия Кандагар", а Наоми Аки – по фильмам "Микки 17" и "Звездные войны: Скайуокер. Восход". В актерский состав также вошли Дэвид Денсик ("007: Не время умирать"), Макс Мингелла ("Вавилон"), Эдди Марсан ("Шерлок Холмс"), Нэнси Кэрролл и Джошуа Джеймс.

Американский фильм создали 6th & Idaho Productions, DC Studios, The Safran Company и Warner Bros. Studios. В украинских кинотеатрах "Глиноликого" показывают в формате 2D.

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Почему фильм стоит посмотреть

Одно из преимуществ фильма – его самостоятельность. Как подчеркивает Variety, для просмотра не нужно знать многолетнюю историю персонажа в комиксах или разбираться в связях киновселенной DC. Издание отмечает гротескную режиссуру Воткинса, практические гримерные эффекты и дух хорроров 1990-х. Это повод обратить внимание на премьеру даже тем, кто обычно обходит стороной супергеройское кино, но любит телесный ужас и мрачные истории мести.

Главные истории дня

Друга причина – главная роль Тома Риса Харриса. TechRadar отмечает его многогранную игру: актер передает страх, отчаяние, влюбленность и гнев человека, который постепенно теряет ощущение собственного "я". Сочувствовать пострадавшему герою становится все сложнее, когда его месть приобретает осознанную жестокость. Важное место занимают и отношения Метта с исследовательницей Кейтлин Корр в исполнении Наоми Аки – надежда на спасение оборачивается опасной эмоциональной зависимостью.

Визуальным украшением стал Готэм: неоновый свет, мокрые улицы и нуарная атмосфера сочетаются с яркой комиксовой палитрой. В то же время оценки не всецело восторженные: TechRadar считает некоторые второстепенные сюжетные линии недостаточно развитыми, а возможности перевоплощения героя – не полностью использованными. Однако актерская работа, грим и трагическая основа истории остаются весомыми аргументами в пользу просмотра.