Netflix раскрыл дату премьеры четвертого сезона сериала "Джинни и Джорджия", который вернется на экраны уже в начале 2027 года. Новые эпизоды продолжат рассказ о непростых отношениях Джорджии Миллер с дочерью Джинни и событиях, которые не дают семье спокойно жить.

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После драматичного финала третьего сезона героиням предстоит столкнуться с новыми испытаниями, а одна из главных интриг будет связана с отцовством будущего ребенка Джорджии. Вместе с датой выхода стриминговая платформа также представила первые фотографии из продолжения сериала.

Когда выйдет 4 сезон "Джинни и Джорджия" и о чем он расскажет

Премьера четвертого сезона запланирована на 21 января 2027 года. По сюжету, Джорджии Миллер, которую играет Брианна Хоуи, удалось избежать обвинения в убийстве в конце предыдущего сезона.

Казалось бы, теперь она может вернуться к привычной жизни, однако новые обстоятельства вновь угрожают спокойствию семьи. Особую интригу создает беременность Джорджии, ведь в конце третьего сезона она еще не знала, кто отец ребенка. Среди возможных кандидатов – Джо и мэр Пол Рэндольф.

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Создатели сериала намекают, что прошлое Джорджии вновь напомнит о себе, а странные события постепенно будут усложнять жизнь семьи. Джинни, которую играет Антония Джентри, попытается разорвать замкнутый круг семейного хаоса, тогда как ее мать будет стремиться доказать детям, что способна измениться.

Отдельная сюжетная линия будет посвящена Остину: парень окажется в ситуации, когда ему придется противостоять всему миру.

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Кто вернется в новом сезоне сериала

В четвертом сезоне зрители снова увидят основной актерский состав. К своим ролям вернутся Антония Джентри (Джинни), Брианна Хоуи (Джорджия), Дизель Ла Торрака (Остин), Феликс Меллард (Маркус), Сара Вайсгласс (Максин), Реймонд Аблек (Джо) и Скотт Портер (мэр Пол). Также в продолжении появятся Дженнифер Робертсон, Кэти Дуглас, Челси Кларк и Нейтан Митчелл.

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К актерскому составу присоединятся новые исполнители – Али Сковбай, Катаем О'Коннор и Санни Мабри. Их персонажи дополнят историю новыми сюжетными линиями.

Над сериалом продолжают работать его создательница Сара Лэмперт и сошоураннер Сара Глински, которые также выполняют обязанности исполнительных продюсеров.

OBOZ.UA ранее писал о финальном сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже".