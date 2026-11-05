Джонни Депп и легендарная операция ГУР "Синица": главные кинопремьеры ноября, которые покорят кинотеатры Украины

Украинским киноманам точно стоит хотя бы раз посетить кинотеатр в ноябре, ведь этот месяц принесет с собой немало впечатляющих премьер. Зрители снова увидят на больших экранах легендарного актера Джонни Деппа, которого почти на восемь лет "изгнали" из Голливуда, а также смогут узнать больше об уникальной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Синица".

Видео дня

Конечно, список фильмов не обойдется и без фантастики, ведь индийский режиссер Нитеш Тивари погрузит публику в одну из величайших легенд человечества. Подробнее о главных кинопремьерах ноября расскажет OBOZ.UA.

"Как ограбить банк"

Триллер режиссера Дэвида Литча выйдет в прокат 12 ноября. В центре сюжета – банда дерзких и опытных преступников, которые безнаказанно грабят банки весьма нестандартным способом – транслируют свои налеты в социальных сетях в прямом эфире. Их шоу привлекает внимание полиции, которая стремится наказать бандитов любой ценой.

"Рамаяна: Рождение легенды"

Уже 19 ноября в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть масштабный индийский киноэпос в жанре фэнтези "Рамаяна: Рождение легенды". События картины будут разворачиваться вокруг величественной легенды о судьбоносном противостоянии благородного принца Рамы и короля Раваны, охваченного жаждой мести. Фильм точно поразит зрителей визуальными эффектами, ведь над ними работали мастера, подарившие людям миры "Дюны", "Интерстеллара" и "Одиссеи".

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"ГУР: Код "Сикора"

В основу фильма режиссера Ахтема Сеитаблаева, который выйдет в прокат 12 ноября, легли реальные события спецоперации ГУР "Синица", проведенной в апреле 2023 года. По ее результатам российский пилот перегнал боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем в Украину.

В центре истории – офицер спецслужбы Андрей с позывным "Сикора". После начала большой войны он не сразу бросается в бой, однако ужасы, совершенные оккупантами в Буче, Ирпене и Донецкой области, а также разрушенная личная жизнь заставляют его встать на защиту родной страны. С помощью коллеги он планирует и проводит одну из самых успешных операций в истории спецслужб, чтобы отомстить врагу.

Главные истории дня

"Скрудж и духи Рождества"

С 12 ноября украинцы смогут по-новому взглянуть на всемирно известного персонажа Эбенезера Скруджа, в которого перевоплотится Джонни Депп. Режиссер Тай Уэст создал собственную интерпретацию истории о скряге, который накануне Рождества встречается с духами великого праздника и получает шанс на искупление.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Украине вышел первый исторический анимационный фильм сезона "Битва под Говтвой 1638 год. Урочище Шар-гора".