С момента, когда фильм "Час пик 3" вновь объединил гонконгского полицейского инспектора Ли (Джеки Чан) и детектива полиции Лос-Анджелеса Джеймса Картера (Крис Такер), прошло почти 20 лет. И, похоже, поклонники комедийной франшизы скоро наконец дождутся продолжения.

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Как пишет издание Joblo.com, Джеки Чан уже дал согласие на участие в проекте. Съемки четвертой части "Часа пик" планируют начать весной, а премьера фильма ожидается в 2028 году. Об этом сообщил продюсер франшизы Артур Саркиссян.

Согласно предварительному плану, съемочная группа будет работать в Африке, Китае, Италии и Саудовской Аравии. Бюджет продолжения составит около 120 миллионов долларов. Долгое время о проекте не было конкретных новостей, однако теперь его разработка вновь продвигается вперед.

Сейчас продюсеры ждут подписи Криса Такера, который в предыдущих фильмах сыграл напарника Ли – детектива Джеймса Картера. Именно комедийное взаимодействие этих двух персонажей стало одной из главных причин популярности франшизы.

Три фильма "Час пик", выходившие с 1998-го по 2007 год, собрали в мировом прокате около 850 миллионов долларов. Поэтому возвращение обоих исполнителей главных ролей может стать важной частью успеха четвертой картины.

В то же время будущий фильм уже оказался в центре внимания из-за слухов об участии Дональда Трампа в запуске проекта. Генеральный директор Skydance Дэвид Эллисон прокомментировал их во время саммита DealBook Summit, организованного The New York Times. Он опроверг, что американский президент давил на Paramount, чтобы та взялась за продолжение, и назвал такие сообщения выдумками.

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По словам Эллисона, идею ему предложил один из руководителей киностудии – Джош Гринстайн. "Он зашел в мой кабинет. Это был наш первый разговор о

Несмотря на это, режиссером четвертой части остается обвиненный в домогательствах Бретт Ратнер. Ранее в этом году он вместе с Трампом летал в Китай на борту президентского самолета Air Force One. Как сообщалось, во время поездки режиссер должен был осмотреть возможные места для съемок фильма.

Ожидается, что "Час пик 4" вновь объединит на экране Чана и Такера. При этом актеры возвращаются почти через два десятилетия после выхода третьей части. Поэтому остается вопрос, смогут ли они повторить тот же комедийный дуэт и выполнять зрелищные трюки, которые сделали оригинальные фильмы популярными.

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