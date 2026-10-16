''Четвертое крыло'': в сеть слили, кто сыграет главные роли в масштабной экранизации

В будущем сериале "Четвертое крыло", снятом по роману писательницы Ребекки Яррос, определились исполнители главных ролей. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на информацию о подготовке масштабной экранизации.

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К актерскому составу присоединились Эстер Макгрегор и Эмилио Сакрая, которым предстоит воплотить на экране главных героев истории о драконах, опасных военных учениях и запретных чувствах. Проект создается для стриминговой платформы Amazon Prime Video, однако подробности о дате премьеры пока не объявлены.

Кто сыграет Вайолет Сорренгейл и Ксадена Риорсона

Эстер Макгрегор получила роль Вайолет Сорренгейл – молодой героини, которой предстоит пройти испытания в военном колледже Басгиат. Актриса уже сотрудничала с Amazon, в частности сыграла Миррен Синклер Шеффилд в сериале "Мы были лжецами".

Среди других ее работ – проект Disney+ "Оби-Ван Кеноби" и сериал "Старшая школа". Также Макгрегор должна появиться в сериале Amazon "Странная жизнь".

Роль Ксадена Риорсона исполнит немецкий актер Эмилио Сакрая, известный по работам в европейских и американских проектах. В его фильмографии есть картины "Рейнское золото", "Племена Европы" и сериал "Монахиня-воин".

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Представители Amazon пока не комментировали информацию об утверждении актеров.

О чем сериал и кто работает над экранизацией

События "Четвертого крыла" разворачиваются в мире Наварры, где будущие всадники драконов проходят обучение в военном колледже Басгиат. Здесь кандидатам приходится бороться за выживание, ведь одна ошибка может стоить жизни. Двадцатилетняя Вайолет Сорренгейл планировала другое будущее, однако ее мать, армейская генеральша, приказывает ей вступить в ряды тех, кто стремится стать элитными всадниками драконов. Героиню ждут опасные испытания, соперничество и сложные отношения, которые играют важную роль в развитии сюжета.

Главные истории дня

Первоисточником сериала стала книжная серия "Эмпирей" Ребекки Яррос. Первая книга "Четвертое крыло" вышла в мае 2023 года и быстро обрела популярность, а впоследствии авторка выпустила продолжения "Железное пламя" и "Ониксовая буря". В сентябре этого года к книжной вселенной добавилась новелла "День жатвы", содержащая 13 историй. При этом названия и даты выхода четвертой и пятой книг серии пока не объявлены.

Сериальную адаптацию заказали для Amazon в мае. Шоураннером и исполнительным продюсером проекта стала Мередит Аверилл, известная работой над сериалом "Энн". В команду исполнительных продюсеров также вошли Лиза Джой, Джонатан Нолан и Афина Викхем из Kilter Films, Майкл Б. Джордан и Элизабет Рапозо из Outlier Society, а также Лиз Пеллетье и Шеррил Кларк из Premeditated Productions. Лиза Джой также должна снять пилотный эпизод сериала.

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