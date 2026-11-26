Джеймс Кэмерон может вскоре снова вернуться к работе над четвертой частью "Аватара": студия Disney официально включила фильм в список будущих кинопремьер. В то же время сам режиссер ранее выражал сомнения по поводу продолжения франшизы после выхода триквела "Аватара: Огонь и пепел".

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Как пишет издание Collider, последние два десятилетия Кэмерон в значительной степени посвятил работе над миром планеты Пандора, где происходят события франшизы "Аватар", но в последнее время все чаще стал говорить о желании взяться за другие проекты. Среди них – экранизация романа Джо Аберкромби "Дьяволы" и давний замысел фильма о Хиросиме. Поэтому один из главных вопросов о будущем кинопрокатном репертуаре Disney заключался в том, успеет ли Кэмерон реализовать эти проекты до возвращения на Пандору.

Теперь студия официально внесла "Аватар 4" в список будущих премьер. О фильме упомянули во время презентации студии в Буэнос-Айресе, Аргентина. В списке он оказался рядом с третьей частью "Черной пантеры" и триквелом "Суперсемейки". Это обнадеживающая новость, учитывая, что сам Кэмерон не был уверен, захочет ли снова возвращаться во вселенную "Аватара" после выхода "Огня и пепла".

Стоит отметить, что часть четвертого фильма сняли уже давно – еще во время работы над двумя предыдущими картинами. Тогда Кэмерон записал сцены с участием младших членов семьи Салли, поскольку в четвертой части сюжет перенесется примерно на шесть лет вперед. Тринити Джо-Ли Блисс, которая играет Тук, на момент съемок этих эпизодов было всего девять лет. Теперь ей уже 17.

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Несмотря на то что "Аватар: Огонь и пепел" собрал в мировом прокате около 1,48 миллиарда долларов, этот результат заметно уступает сборам предыдущей части – "Аватар: Путь воды", которая заработала 2,32 миллиарда. Сам Кэмерон ранее говорил о желании сократить как расходы на производство фильмов, так и время, которое он посвящает их созданию.

В то же время исполнительный продюсер франшизы Рей Санчини в начале этого года рассказала изданию Inverse, что подготовка к следующим двум фильмам уже идет. Команда работает над бюджетами, графиками производства и технологическими решениями.

Главные истории дня

В фильме "Аватар: Огонь и пепел" снялись Сэм Уортингтон в роли Джейка Салли, Зои Салдана в роли Нейтири, Сигурни Уивер в роли Кири, Стивен Лэнг в роли Майлза Куоритча, Уна Чаплин в роли Варанг, Бритен Далтон в роли Ло'ака, Джек Чемпион в роли Спайдера и Блисс в роли Тук.

Премьеру "Аватара 4" запланировали на 21 декабря 2029 года. Пятую часть франшизы включили в график премьер на 19 декабря 2031-го.

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