Каким был старый Трускавец: в сети показали подборку фото

Начало XX века принесло в курортный городок Трускавец (сегодня это Львовская область) грандиозные перемены. На тот момент он уже имел репутацию места для отдыха с целебными водами, но по-прежнему оставался относительно скромным провинциальным курортом. Все изменил один человек.

Панорама Трускавца в начале ХХ века. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

В 1911 году Трускавец перешел под управление акционерного общества во главе с Раймондом Ярушем, который взялся за его настоящую европеизацию. По его инициативе в городе появилось электричество. Уличное освещение и освещение парка, новые отели, виллы и пансионаты, благоустроенная инфраструктура – крошечный и малоизвестный курорт начал превращаться в место, где все соответствовало тогдашним стандартам лучших австрийских и польских курортов. В Facebook-сообществе "Путешествие по старой границе" показали, как расцвел город в этот период.

Историческое здание первой в... Источник: Facebook / Путешествие по старой границе Развернуть

Лето на курорте Трускавец. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

Конечно, решающим толчком стало появление в Трускавце железной дороги. Первую небольшую станцию здесь построили еще в 1909 году, а уже 1 июня 1912 года открыли полноценный вокзал. Асимметричное здание с одноэтажным пассажирским залом и двухэтажным служебным крылом обслуживало немалое количество пассажиров. Курорт получил прямое сообщение со Львовом, Краковом, Варшавой, Познанью, Прагой, Веной и Берлином.

Строительство вокзала в Трус... Источник: Facebook / Путешествие по старой границе Развернуть

Новая дорога от вокзала до центра курорта сразу же вызвала строительный бум – вдоль нее выросли новые виллы. Если в 1910 году Трускавец принимал около 3500 гостей, то уже в 1913-м – более 5 тысяч. В том же году курорт получил Большую золотую медаль за развитие лечебной базы и благоустройство. Здесь открывались водолечебницы, ингаляционные павильоны и другие модные в то время заведения, где отдыхающие пытались укрепить свое здоровье.

Терраса кафе в Трускавце. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

Первая мировая война прервала этот расцвет, но ненадолго. В межвоенный период, уже в составе Польши, Трускавец пережил второе рождение. На Помирках появилось купальное озеро с морским песком, теннисные корты и спортивные площадки. Число гостей неуклонно росло: в 1923 году – более 6080 отдыхающих, в 1927-м – уже почти 13 тысяч, в 1933-м – рекордные 17 000, и это несмотря на экономический кризис в Польше.

Отдыхающие в Трускавце. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

Здание трускавецкого вокзала... Источник: Facebook / Путешествие по старой границе Развернуть

Архитектура Трускавца тех лет представляла собой смесь закопанского стиля с элементами ар-деко и функционализма. Деревянные виллы с резными верандами и стремительными крышами соседствовали с более сдержанными постройками в духе модерна. Часть этих зданий сохранилась и сегодня придает Трускавцу тот особый дух, который до сих пор привлекает сюда желающих отдохнуть в тишине и покое бальнеологического курорта.

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