Какими были Сумы около 70 лет назад: старые фотографии

По сравнению с Киевом или Харьковом Сумы пережили Вторую мировую войну без значительных потерь – здесь не было тотальных разрушений, однако следы немецкой оккупации оставались в городе повсюду. Именно поэтому послевоенное восстановление здесь велось не менее активно, так что в 1950-х годах Сумы приобрели заметно обновленный облик.

Каким был этот украинский город 70 лет назад, показали на старых фотографиях в Facebook-сообществе "Сумы – история города". За первую послевоенную пятилетку здесь восстановили и построили 85 тысяч квадратных метров жилья, начали активно развивать машиностроительную, химическую и приборостроительную промышленность. А значит, жизнь в Сумах была довольно бурной.

Харьковский мост в Сумах, 1950-е годы. Источник: Facebook / Сумы — история города

Харьковский мост через реку Псел – один из ключевых символов восстановленного города. Первый мост на этом месте появился еще в 1762 году. Но во время войны сооружение было разрушено. Сразу после ее окончания сооружение временно восстановили и довольно быстро заменили его новой капитальной переправой, которая соединила центр с левобережными районами. Для города, где Псел играл роль естественной границы, этот мост был и остается важной артерией. На заднем плане видна одна из главных достопримечательностей Сум – Спасо-Преображенский собор.

Сумы, Красная (ныне Покровск... Источник: Facebook / Сумы — история города Развернуть

Главным общественным пространством Сум в 1950-х годах была площадь, которая тогда носила название Красная – нынешняя Покровская. Свое первоначальное название она получила от Покровской церкви. В ранние советские годы она была уничтожена большевиками-богоборцами. Причем сооружение взорвали настолько мощным зарядом, что по всему городу в радиусе пяти километров выбило окна. Тем не менее, оскверненная площадь быстро стала местом официальных мероприятий: первомайские демонстрации в начале 1950-х собирали здесь немалые толпы жителей Сум. Но и в будни здесь можно было встретить немало горожан, выходивших на прогулку.

Вход в городской парк Сум, 1950-е годы. Источник: Facebook / Сумы — история города

Конечно, отдельным центром притяжения был городской парк на берегу Псла – ныне Центральный парк культуры и отдыха имени Ивана Кожедуба. В 1950-х годах он переживал бурное возрождение: здесь сажали деревья, благоустраивали аллеи, устанавливали скульптуры. Парк на берегу реки давал жителям Сумы то, в чем так нуждался город после тяжелых лет – спокойствие, зелень и ощущение, что мирная жизнь возвращается. Поэтому, как видно на фото, по выходным и праздникам здесь было по-настоящему многолюдно.

Аллея городского парка в Сумах, 1950-е годы. Источник: Facebook / Сумы — история города

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