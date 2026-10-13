Каким был Тернополь в старину: архивные фото

Тернополь на рубеже XIX и XX веков был довольно значительным городом. Он входил в состав Австро-Венгрии и имел статус уездного города Королевства Галичины и Лодомерии, а значит, развивался довольно активно.

Как выглядел город в этот период, показали в Facebook-сообществе "Путешествие по старой границе". Что сразу бросается в глаза на всех фотографиях, так это большое количество модно одетых людей. Это указывает на то, что городская жизнь Тернополя в этот период была весьма оживлённой.

Улица Третьего мая (ныне Саг... Источник: Facebook / Путешествие по старой границе Развернуть

Самым мощным толчком для развития в то время стало прокладка железнодорожного сообщения. Линия Львов-Тернополь заработала в 1870 году и стала одной из первых в Галиции. Это мгновенно превратило город в важный торговый узел. Отсюда вывозили зерно, скот, кожу и спирт-сырец, а завозили промышленные товары — машины, ткани, соль, керосин, сахар. Такое оживление деловой активности привлекало в Тернополь больше людей и пополняло городскую казну.

К концу XIX века появились также железнодорожные ветки на Микулинку, Бережаны и Подволочиск, что сделало Тернополь связанным сразу с несколькими направлениями. К городу вели шесть шоссейных дорог — для того времени весьма внушительная инфраструктура для провинциального центра.

Улица Яна Тарнавского (ныне... Источник: Facebook / Путешествие по старой границе Развернуть

В целом за XIX век население Тернополя увеличилось в четыре раза: если в 1808 году здесь проживало семь тысяч человек, то к концу века — более тридцати тысяч. Половину из них составляли евреи, которые традиционно контролировали торговлю и ремесло, придавали городу оживлённый ритм и колорит. Большая ярмарка Святой Анны, существовавшая ещё с XVIII века, собирала купцов со всей округи и считалась одной из главных в Галичине по продаже зерна и лошадей. Ярмарки перенесли с центральной Рыночной площади на оболонские луга — там больше места для скота и повозок.

Улица Яна Тарнавского с другого ракурса. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

Параллельно с коммерческим развитием город приобретал культурный и общественный облик. В 1875 году возник филиал "Просвиты", в 1894-м — "Народная торговля", в 1901-м — музыкально-хоровое общество "Боян", в 1904 году — "Сокол". Открывались банки, школы, читальные залы. Гимназия, где преподавали на польском языке, и параллельная украинская общественная жизнь — такова была реальность города в те времена.

Река Серет на рубеже XIX и X... Источник: Facebook / Путешествие по старой границе Развернуть

Река Серет и тернопольский пруд, образованный плотиной еще в XVI веке, определяли природную географию города. Пруд служил для хозяйственных нужд — здесь стояли мельницы, а рыболовство было привычным занятием. Набережная в том современном виде, в котором по ней гуляют сейчас, тогда ещё не существовала — берега Серета оставались преимущественно природными, поросшими ивами, и лишь постепенно вдоль них начала формироваться городская застройка.

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