Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото

Благодаря тому, что Ужгород поздно присоединили к СССР и он стоял на самой границе с Европой, среди советских городов у него был особый статус. До 1970-х годов Ужгород жил словно одновременно в двух ритмах – будучи вполне европейским, он вынужденно стал витриной советского образа жизни.

Каким был центр Закарпатья в 1972 году, показал фотограф Василь Ковпак. Его снимки опубликовало Facebook-сообщество Made in Uzhgorod.

Ужгородский Крестовоздвиженс... Источник: Facebook / Made in Uzhgorod Развернуть

В объектив фотографа попали районы города, застроенные до прихода "совка", – центр, квартал Малый Галагов, набережная. Там ничто не напоминало о серых панельках и типовой застройке.

Застройка района Галагов в Ужгороде. Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

Весь этот советский брутализм разрастался на окраинах. В те годы промышленность в Ужгороде развивалась весьма интенсивно – здесь работали машиностроительный и механический заводы, "Турбогаз" и другие предприятия, часть которых выпускала продукцию для военно-промышленного комплекса. Рабочих рук не хватало, поэтому в город массово переселяли людей из других регионов. Именно для них и строили советские кварталы, которые резко контрастировали со старыми. Впрочем, фотограф не слишком интересовался этими типовыми кварталами. Его интересовала душа города.

Подградская улица. Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

Так в кадре видим Ужгородский греко-католический кафедральный Крестовоздвиженский собор, заложенный еще в 1640 году и достроенный в 1646 году, а затем несколько раз обновленный. Роскошное здание в стиле неоклассицизма и барокко – одна из главных достопримечательностей города.

Ужгородская набережная в 1970-е годы. Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

Также на снимках представлена архитектура Малого Галагова – эффектная чехословацкая застройка. В Ужгород тогда вкладывали значительные средства и обустраивали его по образцу европейских городов того времени.

Хотя Ужгород находился на гр... Источник: Facebook / Made in Uzhgorod Развернуть

О том, куда ходили ужгородцы в 1970-х годах, лучше всего свидетельствуют места, которые помнил весь город. Набережная с липовой аллеей, высаженной еще в 1928 году, оставалась главной прогулочной улицей. Старые кварталы, просторные улицы, уютные парки – все это составляло облик города.

Обратите внимание на украино... Источник: Facebook / Made in Uzhgorod Развернуть

Из досоветского наследия сохранилось несколько пластов. Вокруг Ужгородского замка остались старые кварталы с костелом, синагогой и епископской резиденцией. Чехословацкий период оставил Малый Галагов – квартал, построенный по плану 1921 года, с конструктивистскими зданиями, центром которого стало здание земского правительства 1936 года. Сохранилась и липовая аллея. К этому же кругу относится гостиница "Корона" 1910 года на Театральной площади.

Популярное среди ужгородцев... Источник: Facebook / Made in Uzhgorod Развернуть

Из типично советского в кадре видны лишь стела с символикой СССР и кафе "Белочка" – любимое место встреч ужгородцев. Кстати, что интересно, если присмотреться к вывескам, можно заметить, что даже в 1970-е годы надписи были выполнены на украинском языке.

Ужгород семидесятых славился... Источник: Facebook / Made in Uzhgorod Развернуть

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