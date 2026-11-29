Каким был центр Ивано-Франковска почти 60 лет назад. Фото

Архивные фотографии украинских городов позволяют увидеть, как они выглядели десятки лет назад. Особенно интересно рассматривать снимки центральных улиц, где кипела повседневная жизнь горожан.

В сети опубликовали историческое фото Ивано-Франковска, сделанное в 1969 году. OBOZ.UA рассказывает, как выглядел центр Ивано-Франковска почти 60 лет назад и что известно об истории города.

Центр Ивано-Франковска. Источник: Facebook-сообщество "Ретро Франкивск"

Старинная архитектура, заснеженные улицы, прохожие в зимних пальто и вывески советских магазинов – именно так выглядел центр Ивано-Франковска почти 60 лет назад.

Историческую фотографию, датированную 1969 годом, опубликовали на странице "Ретро Франкивск". На фотографии можно рассмотреть не только архитектуру города, но и особенности повседневной жизни его жителей.

Справа на архивной фотографии можно увидеть магазин Ювелирторга "Рубин" и магазин подарков №264 "Веселка". С 1972 года на месте последнего работал парфюмерный магазин "Фиалка".

На переднем плане фотографии – прохожие, вдоль тротуаров лежат сугробы. Особое внимание привлекает контраст между старинными фасадами и многоэтажным зданием советского периода.

Историческая справка

Ивано-Франковск – один из главных исторических, культурных и экономических центров Прикарпатья. Город расположен в междуречье Быстрицы Надворнянской и Быстрицы Солотвинской.

Его основал представитель польского шляхетского рода Андрей Потоцкий на месте древнего села Заболотье. В 1662 году Станиславов получил магдебургское право.

После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году город оказался под властью Габсбургов. В этот период активно развивались промышленность, торговля, транспортная инфраструктура, открывались культурные и образовательные учреждения.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году Станиславов вошел в состав Западноукраинской Народной Республики и некоторое время был центром ее государственной жизни.

В 1919–1939 годах город находился под властью Польши, а осенью 1939 года был включен в состав Украинской ССР.

В 1962 году, по случаю 300-летия города, Станислав переименовали в Ивано-Франковск в честь выдающегося украинского писателя Ивана Франко.

Ранее OBOZ.UA показывал, какими уютными были Сумы в послевоенные 1950-е годы.