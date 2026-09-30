Каким был послевоенный Ужгород: старые фотографии

Жемчужина Закарпатья, город Ужгород, славится своей уютной набережной. Обустроенная в 1920-30-х годах, украшенная липовой аллеей, она оставалась украшением города, под властью какой бы власти он ни находился.

Как ужгородская набережная пережила военные 1940-е годы, показали в Facebook-сообществе Made in Uzhhorod. Первое фото демонстрирует эту часть города в 1943 году, когда в Европе еще шли ожесточенные бои. На нем виден район Малый Галагов. Второй снимок был сделан в 1949 году, его доминантой является бывший конвикт (пансион) имени Эржебет, а ныне – Ужгородский лицей им. Т. Г. Шевченко.

Набережна Ужгорода у 1943 році Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

Вторую мировую войну Ужгород встретил в составе Венгрии. Этот период длился с 1938 года, когда после Первого Венского арбитража город оказался под венгерской властью, и до октября 1944 года, когда советские войска заняли город практически без боев. Закарпатью в этот период повезло: в отличие от большинства украинских городов, Ужгород не подвергся значительным архитектурным разрушениям. Линию обороны "Арпад", выстроенную в Карпатах, Красная Армия обошла с флангов, не атакуя в лоб, поэтому город уцелел.

Набережна Ужгорода, 1949 рік Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

Даже 1944 год с его ожесточенными боями ужгородская набережная пережила с минимальными материальными потерями. Но архивные открытки того времени фиксируют картину, которая хорошо передает дух переходного момента: липовая аллея уже подросла, но атмосфера еще венгерская – вывески, одежда прохожих, характер уличной жизни. Вскоре все это радикально изменится.

В конце 1940-х советская власть взялась за благоустройство набережной по-своему. Перед школой № 1 частично заменили липы, состоялись первые переименования улиц. Город становился областным центром УССР, поэтому набережная, которая формировалась в чешское и венгерское время, теперь должна была соответствовать новому облику. К счастью, липовая аллея при этом никуда не делась – она оказалась крепче любой власти и до сих пор служит украшением города.

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