Каким был Бурсацкий спуск в Харькове более 100 лет назад: фото

Бурсацкий спуск является одной из старейших улиц Харькова. Он возник как путь от крепостного холма к реке Лопани практически одновременно с самим городом.

Об этой улице известно с XVII века, однако ее первоначальное название не сохранилось. Нынешнее имя связано с духовной семинарией, основанной в Харькове в XVIII веке. Как выглядел Бурсацкий спуск в начале ХХ века по сравнению с тем, каким он стал сейчас, показало на фотографиях Facebook-сообщество "Український Харків".

Здание бурсы возвели в 1770-1773 годах. Студенты учились здесь в довольно спартанских условиях, а на лето расходились по окрестным селам, зарабатывая обучением местных детей грамоте. Бурсацкий спуск имел еще одно название в честь этой семинарии. В XIX веке его также называли Семинарской горкой.

Бурсацкий спуск в Харькове –... Источник: Facebook / Український Харків Развернуть

Близкий к современному вид улица приобрела во второй половине XIX века. В 1864–1866 годах спуск благоустроили, поскольку именно он был кратчайшим путем между Нагорной и Залопанской частями города и Благовещенским (ныне Центральным) рынком. На спуске тогда появились небольшие каменные дома. А в 1893–1897 годах улицу озеленили и обустроили здесь сквер.

Архитектурный ансамбль этой местности определяют несколько комплексов. С южной стороны расположен Свято-Покровский монастырь с Покровским собором 1689 года, старейшим сохранившимся каменным сооружением Харькова. Рядом стоят здания монастырского двора: № 3 (1883–1885), предназначенное для певчих, и № 7 (1857), изначально монастырская гостиница, а с 1886 года – жилой дом. Отдельный акцент – сама бурса. Нынешний корпус на Бурсацком спуске, 4, построен в 1825 году, а в 1885-м надстроен по проекту К. Толкунова и Б. Покровского. Первое здание 1770-х годов не сохранилось.

Сегодня в корпусе бурсы работает Харьковская государственная академия культуры, которая разместилась здесь в 1925 году, сначала как институт. Здание имеет статус памятника местного значения. А сквер и старые каменные дома придают спуску тот уютный вид, за который его так любят харьковчане.

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