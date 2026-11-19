Винницу не узнать: город показали на старом фото

За четыре десятка лет облик большинства украинских городов изменился до неузнаваемости. Наглядно увидеть это можно на примере улицы Келецкой – одной из крупнейших в Виннице.

Архивную фотографию перекрестка Келецкой и проспекта Космонавтов показал в своем Facebook винничанин Алексей Лебедев. Он отметил, что пленочный снимок был специально обработан и улучшен. В кадре еще нет привычных сегодня плотно расположенных многоэтажных зданий, а кинотеатр "Мир" только строят.

Улица Келецкая в Виннице, на... Источник: Facebook / Алексей Лебедев Развернуть

Лебедев называет эту фотографию очень необычной. Знакомый перекресток здесь почти не узнать: вокруг открытое пространство, а там, где сейчас идет плотная городская застройка, видны лишь пустыри. Особый контраст создает сама дорога. Ее разделяют широкие зеленые островки, а вместо трамваев, без которых современную Келецкую трудно представить, здесь ездит одинокий троллейбус. Трамвайные пути в этой части района проложили значительно позже.

Автор называет этот кадр удивительным, потому что он показывает винницкий район Вишенка в момент его становления. Сейчас это самая густонаселенная часть Винницы, расположенная в ее западной части. Когда-то здесь было село Людвиковка, которое не входило в состав города. Современное название район получил от реки Вишенки. Массовая застройка началась в начале 1960-х, и сначала планировали построить отдельный город-"спутник" Винницы. Многоэтажные микрорайоны выросли на месте колхозных полей: сейчас их около десяти, а главной улицей района считают Келецкую.

Улицу назвали в честь польского города-побратима Кельце. Теперь это одна из крупнейших улиц района, по которой ездят трамваи: новый участок сети вдоль Келецкой и Барского шоссе открыли 19 декабря 2014 года.

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