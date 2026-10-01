В сети появилась самая старая фотография Винницы: город неузнаваем

Фотография как технология была изобретена в 1839 году. А уже через три десятилетия фотообъектив впервые оказался в Виннице, более того, сделанный тогда снимок сохранился до сих пор.

Оригинал фотографии, которая считается самой ранней, хранится в фондах Винницкого краеведческого музея. Снимок датируется 1870 годом. Уникальную фотографию показало своим подписчикам в Facebook издание "Новости Винницы".

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На старинной фотографии город на Буге предстает таким, каким он был более полутора веков назад – всего через несколько лет после отмены крепостного права в Российской империи. Снимок был сделан с острова Кемпа. Перед объективом – спокойная вода, каменистое прибрежное дно, а вдали на холме – массивный монастырский комплекс, возвышающийся над малоэтажной застройкой нижнего города.

На снимке мы видим комплекс Винницких стен и остатки иезуитского монастыря. Иезуиты появились в городе еще в начале XVII века и возвели здесь один из самых мощных монастырских ансамблей Подолья: костел, коллегиум, хозяйственные постройки, оборонительные стены с башнями. В течение следующих двух веков комплекс несколько раз переходил от одного ордена к другому. На смену иезуитам пришли тринитарии, а затем – православные монахи. К моменту съемки здания уже находились в запустении: на фотографии видны следы времени на фасадах, отсутствуют отдельные элементы декора.

Характерные луковичные купола, возвышающиеся над всем комплексом, и сегодня узнаваемы – они сохранились и являются частью архитектурного ансамбля города. Нижняя застройка на снимке, запечатленная фотографом того времени, представляет собой одноэтажные дома с огородами, спускающимися вплоть до самого берега. Эта архитектура давно исчезла, уступив место современным многоэтажкам. Но холм с монастырем над Бугом стоит по-прежнему.

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