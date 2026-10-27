Тернополь более столетия назад: в сети показали редкое фото

Река Серет, протекающая через Тернополь, имеет особое значение в жизни этого украинского города. Именно у левого притока Днестра впервые возникло поселение людей. Позже на нем создали Тернопольский пруд – одно из главных украшений областного центра.

Как выглядел Серет в начале ХХ века, демонстрирует открытка 1915 года. Кадр опубликовало Facebook-сообщество "Від Тарнополя до Тернополя". На снимке запечатлена панорама местности Подзамче, а вдали виднеются купола церкви Воздвижения Честного Креста. На переднем плане – небольшие одноэтажные частные дома, однако главным элементом композиции остается речное русло.

Панорама реки Серет в местно... Источник: Facebook / Від Тарнополя до Тернополя Развернуть

История преобразования местного водоема началась еще при основателе Тернополя Яне-Аморе Тарновском. В 1548 году он построил дамбу, благодаря которой появился городской пруд. Сначала искусственный водоем выполнял важную оборонительную функцию, помогая защищать город от турецко-татарских нападений. Позже его стали активно использовать и в хозяйственных целях: на берегах работали мельницы, а в пруду разводили и вылавливали рыбу.

Сегодня Серет и Тернопольский пруд разделяют город на отдельные части и влияют на формирование местного микроклимата. В то же время водоем остается важным водным ресурсом Тернополя и одним из самых любимых мест отдыха как для местных жителей, так и для гостей города.

Систематически благоустраивать территории вокруг пруда начали уже после Второй мировой войны. Во время масштабной реконструкции водоема в 1950-1960-х годах создали центральную пешеходную набережную возле парка имени Тараса Шевченко. Тогда же появились лестницы и смотровые площадки, оборудовали пристань для теплоходов и высадили зеленые аллеи, ставшие узнаваемой частью городского пространства.

Следующий этап обновления тернопольской набережной пришелся уже на современный период. В августе 2016 года после масштабной городской реконструкции открыли обновленную набережную "Цыганка". Когда-то заброшенная прибрежная полоса превратилась в современную зону отдыха с фонтаном, амфитеатром, велосипедными дорожками и рекреационными пространствами. Проект получил признание специалистов и стал одним из самых успешных примеров ревитализации городской среды в Украине.

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