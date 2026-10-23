Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет
Площадь Святого Креста в Чер...
Источник: Facebook / Edward Turkiewicz
Развернуть
Впервые упоминаемый в исторических источниках в 1408 году украинский город Черновцы за время своего существования не раз менял свой облик. Одним из топонимов, исчезнувших с его карты, была площадь Святого Креста.
Сегодня это просто перекресток улиц Главной, Школьной и Шолом-Алейхема с небольшим сквером на углу. Мало кто из прохожих догадывается, что в конце XVIII века именно здесь было сердце австрийских Черновцов. Как выглядела эта местность, краевед Эдвард Туркевич показал на старинных фотографиях и художественных зарисовках. Подборку он опубликовал на своей странице в Facebook.
Слева – бывший "Генеральский...
Источник: Facebook / Edward Turkiewicz
Развернуть
Здание финансовой дирекции (...
Источник: Facebook / Edward Turkiewicz
Развернуть
Во второй половине XVIII века военная администрация Буковины превращала деревянный городок в настоящий город. И первым каменным зданием, появившимся здесь, стал так называемый Генеральский дом 1780 года. Рядом появились гауптвахта и деревянный костел. А в 1787 году по приказу императора Иосифа II начали возводить каменный храм Воздвижения Святого Креста. Его строили целых 27 лет. Так сформировался первый ансамбль австрийской архитектуры в городе.
Слева – бывший "Генеральский...
Источник: Facebook / Edward Turkiewicz
Развернуть
Свое название площадь получила от памятника "Heiliger Kreuz", который в 1831 году установили на средства Гертруды Бачко. Он стоял на месте старой деревянной часовни. Памятник был уничтожен в 1940 году, поэтому увидеть его можно разве что на старинных снимках.
Вид с площади Святого Креста...
Источник: Facebook / Edward Turkiewicz
Развернуть
Большой пожар 21 августа 185...
Источник: Facebook / Edward Turkiewicz
Развернуть
Площадь пережила и тяжелые времена. 21 августа 1859 года Черновцы охватил большой пожар, и вид площади во время него запечатлел на литографии художник Франц Ксаверий Кнапп: на ней хорошо узнаются костел Воздвижения Святого Креста, гауптвахта и Генеральский дом. Кстати, высокую башню костела использовали как наблюдательный пункт для своевременного обнаружения пожаров
Площадь Святого Креста, гравюра 1832 года.
Источник: Facebook / Edward Turkiewicz
Главной площадью это место было недолго. Уже в начале XIX века город разросся, и роль центра перешла к Рынку – нынешней Центральной площади с ратушей. Площадь Святого Креста осталась оживленным торговым местом.
Фото 1898 года.
Источник: Facebook / Edward Turkiewicz
Триумфальная арка в честь пр...
Источник: Facebook / Edward Turkiewicz
Развернуть
Тем не менее местность активно развивали. В начале ХХ века ее украсил дом-корабль. Это эклектичное сооружение по проекту Элиаса Папста.
Дом-корабль (построен в 1901...
Источник: Facebook / Edward Turkiewicz
Развернуть
После уничтожения памятника Святому Кресту, давшего название площади, в прошлое ушел и сам топоним. Площадь растворилась в сетке улиц. От нее остались "свидетели": Генеральский дом на Школьной, 1, костел Воздвижения Креста и дом-корабль, одно из самых узнаваемых зданий Черновцов.
Ранее OBOZ.UA публиковал атмосферные фото базара в Ужгороде 1930-х годов.