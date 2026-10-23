Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Впервые упоминаемый в исторических источниках в 1408 году украинский город Черновцы за время своего существования не раз менял свой облик. Одним из топонимов, исчезнувших с его карты, была площадь Святого Креста.

Сегодня это просто перекресток улиц Главной, Школьной и Шолом-Алейхема с небольшим сквером на углу. Мало кто из прохожих догадывается, что в конце XVIII века именно здесь было сердце австрийских Черновцов. Как выглядела эта местность, краевед Эдвард Туркевич показал на старинных фотографиях и художественных зарисовках. Подборку он опубликовал на своей странице в Facebook.

Слева – бывший "Генеральский... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Здание финансовой дирекции (... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Во второй половине XVIII века военная администрация Буковины превращала деревянный городок в настоящий город. И первым каменным зданием, появившимся здесь, стал так называемый Генеральский дом 1780 года. Рядом появились гауптвахта и деревянный костел. А в 1787 году по приказу императора Иосифа II начали возводить каменный храм Воздвижения Святого Креста. Его строили целых 27 лет. Так сформировался первый ансамбль австрийской архитектуры в городе.

Слева – бывший "Генеральский... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Свое название площадь получила от памятника "Heiliger Kreuz", который в 1831 году установили на средства Гертруды Бачко. Он стоял на месте старой деревянной часовни. Памятник был уничтожен в 1940 году, поэтому увидеть его можно разве что на старинных снимках.

Вид с площади Святого Креста... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Большой пожар 21 августа 185... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Площадь пережила и тяжелые времена. 21 августа 1859 года Черновцы охватил большой пожар, и вид площади во время него запечатлел на литографии художник Франц Ксаверий Кнапп: на ней хорошо узнаются костел Воздвижения Святого Креста, гауптвахта и Генеральский дом. Кстати, высокую башню костела использовали как наблюдательный пункт для своевременного обнаружения пожаров

Площадь Святого Креста, гравюра 1832 года. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Главной площадью это место было недолго. Уже в начале XIX века город разросся, и роль центра перешла к Рынку – нынешней Центральной площади с ратушей. Площадь Святого Креста осталась оживленным торговым местом.

Фото 1898 года. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Триумфальная арка в честь пр... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Тем не менее местность активно развивали. В начале ХХ века ее украсил дом-корабль. Это эклектичное сооружение по проекту Элиаса Папста.

Дом-корабль (построен в 1901... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

После уничтожения памятника Святому Кресту, давшего название площади, в прошлое ушел и сам топоним. Площадь растворилась в сетке улиц. От нее остались "свидетели": Генеральский дом на Школьной, 1, костел Воздвижения Креста и дом-корабль, одно из самых узнаваемых зданий Черновцов.

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