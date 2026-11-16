Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе

В начале ХХ века Самбор был уездным центром Королевства Галиции в составе Австро-Венгрии. И это был город, сочетавший в себе черты старины с новейшими технологиями.

На рубеже веков центр Самбора оставался средневековым по планировке, поскольку был обустроен еще в XVI веке. Тем временем появление железной дороги кардинально меняло уклад жизни тихого прикарпатского городка. Каким он был в этот интересный исторический период, показали на старинных фотографиях в сообществе Facebook "Мандрівка старим кордоном".

Озеленение в центре Самбора. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Площадь перед ратушей в Самборе. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Сердцем города, как и в старину, оставалась площадь Рынок. Ее размеры (около 182 на 140 метров) и десять отходящих от нее улиц делают ее одной из крупнейших во Львовской области. Площадь обустроили еще в 1530-1560-х годах: вокруг выросли каменные дома с просторными подвалами, а уже в начале ее восстановления власти разрешили строить здесь только каменные дома. На рынке проходили торги и ярмарки. О том, насколько это было популярное место, свидетельствуют количество людей и транспорта, а также многочисленные вывески различных бизнесов, украшавшие местные фасады.

Самборская ратуша. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Рыночная площадь в Самборе,... Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном Развернуть

Посреди площади Рынок в Самборе традиционно стоит ратуша. Первое здание такого типа здесь построили после получения городом Магдебургского права в 1390 году. Однако деревянное сооружение не раз горело вместе со всеми окрестными домами. Нынешнее каменное здание возводили с 1638 до 1670 года, а в 1844-м его отреставрировали. Высота башни достигает около 40 метров, а в конце XIX века для нее заказали часы в Праге.

Церковь Рождества Пресвятой... Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном Развернуть

Рядом расположена церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Разрешение на ее строительство в 1554 году дала королева Бона, а нынешний каменный храм появился в первой половине XVIII века. Это древняя святыня города, где хранятся частицы мощей святого Валентина и чудотворная икона Самборской Богоматери. В 1824 году к церкви добавили оборонительную колокольню.

Площадь Рынок в городе Самбо... Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном Развернуть

Дом "Сокол" в городе Самбор. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

С новой эпохой пришли и новые общественные здания. На улице Коперника по проекту львовского архитектора Эмануэля Яримовича построили здание польского спортивного общества "Сокол". Памятник, созданный в неороманском стиле, показывает, что наряду со старым Рынком в городе тогда появлялись современные центры общественной жизни.

Железнодорожный вокзал в Сам... Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном Развернуть

Самые большие изменения принесла железная дорога. В декабре 1872 года Самбор соединили со Стрыем, Хыровом (а далее с Перемышлем) и Бориславом, а в 1903 году открыли линию со Львовом, и станция стала узловой. Через два года добавилась линия до Сянок. Именно строительство железных дорог стало ключевым фактором развития, поскольку оно подтолкнуло бурный рост промышленности и торговли. На рубеже веков город получил и собственное здание вокзала, выполненное в неоренессансном стиле. Однако его разрушили немецкие войска в сентябре 1939 года.

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