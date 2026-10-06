Ровно в 60-х: в сети показали архивное фото

Театральная площадь в городе Ровно возникла буквально на руинах. Во время Второй мировой войны эта местность, которая была частью улицы Соборной, подверглась сильным бомбардировкам, поэтому после победы ее пришлось восстанавливать с нуля.

Как выглядела обновленная Театральная площадь в 1960-е годы, показали в Facebook-сообществе "Старый город. Ровно историческое". Здесь опубликовали колоризованный и улучшенный снимок, оригинал которого хранится в Ровенской областной универсальной научной библиотеке.

Театральная площадь Ровно, о... Источник: Facebook / Старый город. Исторические Ровно Развернуть

История площади довольно печальна. Здесь не только были значительные разрушения. Пустой участок, образовавшийся на месте падения бомб, стал местом показательных казней – здесь расстреливали украинских националистов и нацисты, и большевики. Их память сейчас чтит мемориальная плита.

Восстановление на месте со столь трагической историей началось в 1950-е годы. Три четырехэтажных дома в духе сталинского ампира очертили будущую площадь с трех сторон – один из них мы видим на фотографии. Симметричные фасады, входные порталы, карнизы с лепниной – такова была типичная представительная архитектура послевоенного советского города.

Главным же зданием площади стал театр, открытый в 1960 году по проекту архитектора Александры Крыловой. На фото он стоит в центре кадра – классический портик с колоннами, украшающий здание, характерный для советского неоклассицизма тех лет. Театр рассчитан на 800 зрителей и быстро стал настоящим центром культурной и общественной жизни города. До 1967 года, пока не появилась площадь Независимости, именно здесь проходили парады 1 мая и 7 ноября.

В здании напротив современного театра с 1941 по 1943 годы находилась редакция газеты "Волынь", где, в частности, работали Елена Телига и Улас Самчук. Сейчас он тоже считается местом памяти, о чем свидетельствует мемориальная доска.

Сегодня Театральная площадь в Ровно выглядит иначе – в 2010 году ее реконструировали, построив здесь подземный торговый центр. Но театр и три сталинских здания вокруг остались.

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