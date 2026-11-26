Одно из самых красивых зданий Черновцов простояло 36 лет: старые фото

Черновцы издавна были важным торговым центром Буковины, поэтому появление здесь собственной организованной площадки для торговли зерном и другой сельскохозяйственной продукцией было настоящей необходимостью. Первая хлебная биржа открыла свои двери летом 1877 года на улице Почтовой.

На бирже торговали зерном, семенами, картофелем, спиртом, сахаром, шкурами и лесоматериалами. Сначала это было довольно скромное здание, которое в 1904-1905 годах заменили более изысканным сооружением. Однако простояло оно здесь всего 36 лет. Печальную историю черновицкой Frucht und Producten Börse показал на старинных фотографиях знаменитый краевед Эдвард Туркевич. Снимки он опубликовал на личной странице в Facebook.

Старое здание черновицкой би... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Здание биржи, построенное в... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

В 1904–1905 годах на месте старой биржи возвели новое здание. Оно впечатляло куполом и своим видом напоминало парижскую биржу. Это лишь закрепило за Черновцами прозвище "маленький Париж".

Улица Почтовая в Черновцах.... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Фото улицы Почтовой, сделанное в 1905 году. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Биржу строили быстро – в 1904 году объявили конкурс проектов, а летом 1905 года она уже открылась для первых торгов. Открытка с изображением нового украшения города прошла через черновицкую почту 28 августа того года. По сведениям местной прессы за 1908 год, фруктовую и продовольственную биржу построил Бохнер – один из строителей города.

Почти все дома с этой открыт... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Нечетная сторона улицы Почто... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Биржа стояла в самом центре деловой жизни. Рядом красовались гостиница "Gottlieb" (1907) и торгово-экономический институт в бывшей гостинице "Schwartz Adler". Купол изысканного здания виднелся над крышами квартала.

Руины трех зданий, которые с... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Фасад разрушенного советами... Источник: Facebook / Edward Turkiewicz Развернуть

Однако биржа недолго украшала улицу. Конец ее истории положила Вторая мировая война. В июле 1941 года, когда советские войска покидали Северную Буковину, а к городу приближались румынско-немецкие части, в центре Черновцов вспыхнули пожары. Не из-за бомбардировок оккупантов. Красивые здания на Почтовой улице подожгла советская власть, которая поспешно отступала из города.

Разрушения на Почтовой улице в 1941 году. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Разрушенное здание биржи в Черновцах. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Среди уничтоженных архитектурных жемчужин были и гостиница "Готтлиб" с биржей. Историки выдвигают версию, что советы планировали взорвать около сорока лучших зданий города, но взрывчатки у саперов было мало, поэтому они поджигали дома с помощью дров. Сейчас на противоположной стороне улицы, с которой так варварски обошлись ее тогдашние "хозяева", расположен сквер с памятником Тарасу Шевченко. Однако сама улица теперь выглядит совсем иначе.

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